Cultura Japa vem a Americana com Rock e cosplay

Nos dias 12 a 14 de setembro, Americana receberá o Festival Japa & Rock, organizado pela MK Produções e Eventos, com curadoria do produtor cultural Anderson Rodrigues (Kbça) e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O evento acontecerá na área externa do Teatro de Arena “Elis Regina” e terá entrada gratuita.

O festival contará com apresentações de Taiko, uma forma tradicional de percussão japonesa que envolve ritmos vibrantes e coreografias dinâmicas. Além disso, haverá um concurso de cosplay, onde os participantes poderão se fantasiar como seus personagens favoritos, com premiação para os melhores.

Segundo o produtor cultural, Anderson Rodrigues (Kbça), “após o sucesso que foi a primeira edição do Posrk’s Festival, a pedidos, estamos trazendo o Festival Japa & Rock, onde o intuito é trazer o mínimo da cultura nipônica para Americana, com gastronomia, música e arte. O casamento perfeito é com rock and roll, com bandas de muita qualidade musical. A grade dos shows está em fase final de contratação e em breve divulgaremos o line-up e toda a programação completa do festival.”

O Japa e Rock promete ser um marco na agenda cultural da cidade, reunindo gastronomia, música e diversão para toda a família.

