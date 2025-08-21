Com uso do VAR, futebol amador de Hortolândia terá jogos das semifinais neste domingo (24/08)

Neste final de semana, serão conhecidos os finalistas das duas principais divisões do futebol amador de Hortolândia. Além das disputas que prometem ser emocionantes, a novidade no torneio organizado pela Prefeitura é o árbitro de vídeo (VAR) que, assim como no ano passado, será novamente implantado para contribuir com as decisões da arbitragem.

No domingo (24/08), pela elite do campeonato, no Campo do Rosolém, às 8h15 se enfrentam Moleque Travesso e Vila Real. No mesmo local, às 10h15, a outra semifinal terá Inter Remanso e Santa Clara. Também no domingo acontecem as partidas das semifinais da divisão de acesso. Os jogos serão no Campo do Rosolém. Às 13h30, o São Miguel joga contra o Sumarezinho enquanto às 15h30, o Parque Ortolândia enfrenta o Família São Sebastião.

“O uso do árbitro de vídeo é mais uma novidade que garante o trabalho dos juízes na competição. A iniciativa é única nos campeonatos da região de Campinas e mostra, ainda mais, que o nosso trabalho é realizado em prol das equipes. É com muita satisfação que convidamos todas as torcidas para mais esta linda festa. Já garantimos também o uso do VAR na grande decisão que acontece na próxima semana. O futebol amador de Hortolândia está cada vez mais forte”, explica o secretário de Esportes e Lazer, Gleguer Zorzin.

REBAIXADOS

As equipes rebaixadas, que jogam a segunda divisão em 2026, são Barça Black, Pankadão, Estrela Vermelha e Só Maloka. Jafene, Barcelona, Ajax e Boa Esporte estão rebaixados e jogam a terceira divisão em 2026.

