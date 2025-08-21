Beach tennis; time Americana tem mais 6 convocados

O Beach tennis de Americana emplacou mais 6 convocados do time Rimini. Eles vão disputar o Pan Americano de Beach Tennis no Ceará no final do ano. Ele e a academia Rimini de Beach Tennis da cidade serão representantes do Estado na disputa.



Feras do Beach tennis convocadas para o Pan

Duda Lema e Letícia Ragneri na categoria sub 14, Léo Neiva e Caio Gazoli na categoria sub 18, Matheus Yuji sub 18 e Mateus Coelho sub 16 formam o time da Rimini que vai para o Sulamericano do esporte.

É com muito orgulho que compartilhamos uma grande notícia: 6 dos nossos atletas foram convocados para o Pan-Americano 2025!

Essa conquista é resultado de dedicação, disciplina e amor pelo esporte. Mais do que medalhas, ela representa a força do trabalho em equipe e a realização de sonhos.

Parabéns, atletas! Estamos na torcida por vocês nessa jornada incrível

O americanense Diogo Paiuta foi convocado para compor a seleção paulista que vai para a Copa.

