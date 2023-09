para imigrantes residentes do município. A atividade é promovida pelas secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e de Educação, por meio do Programa Municipal de Atenção e Promoção aos Direitos Humanos de Imigrantes, Migrantes e Refugiados (MigraRe), em parceria com o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

São 30 vagas para maiores de 18 anos. As inscrições presenciais vão de 18 a 28 de setembro, das 7h às 15h, e, no dia 29, das 7h às 21h, no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no Jardim São Vito. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço.

O “Curso de Português como Língua de Acolhimento” tem carga horária de 30 horas e será oferecido no CIEP, às segundas e quartas-feiras, das 19h30 às 21h. As aulas terão início no dia 2 de outubro e o material didático será oferecido gratuitamente. O kit composto por livro do aluno e livro de autoestudos foi produzido por uma equipe de pesquisadores e docentes da área de Português como Língua Adicional e de acolhimento, com a participação de migrantes refugiados.

Para ampliar a adesão ao curso, o material de divulgação será produzido em Língua Portuguesa e traduzido pelo IEP para o crioulo e o espanhol.

“O curso é uma ferramenta de acolhimento e garantia de direitos para a população imigrante que também buscará dialogar com as dinâmicas da vida cotidiana do imigrante na cidade, para a partir disso discutir o acesso aos seus direitos e aos serviços públicos”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Ficamos felizes com essa parceria com a SASDH que nos permitirá acolher de forma completa as famílias vindas de outros países e que escolheram Americana como sua morada”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.