Mulher morta aparece em vídeo bizarro

Caso aconteceu em país da América Latina. Aparentemente, a mulher era moradora e parente dos homens que estão na casa. Caso assustou.

79% dos viajantes brasileiros buscam experiências visuais autênticas em campanhas publicitárias, aponta pesquisa

Estudo com 7 mil pessoas em 25 países revela principais percepções para campanhas impactantes de marketing turístico

Consumidores buscam conteúdo visual de viagem que lembram de si mesmos e suas experiências de vida

Experiências casuais e acessíveis são mais escolhidas que férias glamurosas ou luxuosas, especialmente entre Boomers

Vivências genuínas e conexão com pessoas locais são prioridades entre os consumidores, com preferência entre Boomers

Vídeo é o formato mais escolhido para marketing turístico quando comparado com fotografias estáticas diante da habilidade de imersão dos espectadores

São Paulo, 12 de setembro. As imagens e vídeos influenciam a decisão de compra dos consumidores no setor de turismo. Segundo os mais novos resultados globais da pesquisa VisualGPS, realizada pela iStock, 79% dos brasileiros preferem ver no marketing turístico conteúdos visuais que representem situações em que imaginam a si mesmos, família e amigos curtindo os destinos.

O estudo analisou o comportamento de 7 mil consumidores e viajantes em cerca de 25 países como Brasil, Austrália, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos.

Os dados também apontam para as principais preferências em diferentes faixas etárias. No geral, experiências casuais e acessíveis são mais escolhidas por brasileiros (81%) que férias glamurosas ou luxuosas (10%). Com a Geração X/Boomers (81%) versus a Geração Z e Millennials (56%) há uma preferência crescente, narrativas visuais acessíveis e identificáveis enquanto os indivíduos se tornam mais velhos.

Além disso, 62% dos Boomers apresentam preferências distintas por imagens de viagem com a presença de pessoas locais, em vez de turistas ou viajantes, quando comparado à Geração Z (50%). Esses resultados sugerem que há uma procura por experiências e conexões genuínas com as comunidades locais através da idade.

Por último, o vídeo também despontou como um formato favorito. Enquanto imagens ainda são consideradas significantes (30%), a pesquisa mostra que o conteúdo em vídeo (55%) tem maior influência por sua capacidade de imersão nas belezas dos destinos, pelo entusiasmo das atividades e pelas experiências enriquecedoras que ressoam profundamente com pessoas em todo o mundo.

“Durante a pesquisa VisualGPS conseguimos desbloquear dicas visuais que moldam as escolhas de viajantes de todo o mundo e assim, ajudar pequenos negócios a navegar por este cenário movimentado e compreender o que motiva seus públicos”, disse Jacqueline Bourke, Diretora de Creative Insights para a Europa, Oriente Médio e África na iStock.

“Nosso estudo busca auxiliar os negócios a dominarem narrativas visuais que conversem com viajantes em todos os lugares, desde a ascensão do vídeo experimental até a preferência crescente por experiências acessíveis e identificáveis”, conclui.

Os especialistas em conteúdo visual da iStock compartilham 4 dicas para criar campanhas de Marketing Turístico impactantes e ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) a impulsionar as vendas em campanhas futuras:

1. Visualize experiências e não lugares: Destaque vivências que pessoas tiveram em uma localização e não simplesmente simbolize o destino. Mostre a cultura local, tradições e atividades imersivas. Priorize imagens identificáveis em vez de conteúdo aspiracional.

2. Escolha imagens reais: Utilize imagens reais para mostrar experiências autênticas de viagem. Fotografias e vídeos registrados no “mundo real” podem despertar emoções genuínas e promover uma conexão forte com possíveis viajantes.

3. Diversidade e inclusão: Represente a diversidade dos seus consumidores nos materiais de marketing. Mostrar pessoas de diferentes cenários e culturas terá um forte impacto, proporcionando um sentimento de inclusão e representatividade.

4. Vídeo na linha de frente: Aproveite ao máximo o poder do vídeo. Por quê? Esse formato tem uma habilidade única de envolver espectadores em narrativas visuais. É um formato muito eficaz para contar histórias visualmente atraentes que despertam o interesse dos espectadores e impulsionam as vendas.