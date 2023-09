Casal vai preso após roubar carro de motorista de aplicativo

Um casal foi preso após roubar o carro de um motorista de aplicativo na noite da última sexta-feira, em Americana. A ação criminosa aconteceu no cruzamento entre a Av. São Jerônimo e R. Florindo Cibin.

Segundo a Polícia Militar, foi irradiado via COPOM uma ocorrência de possível furto em andamento. A equipe se deslocou até o local e avistou dois indivíduos correndo pela via. Ao notarem a presença policial, mudaram de direção na tentativa de fuga, sendo abordados logo em seguida.

Foi realizada busca pessoal e foi encontrado com o o homem, um ajudante de motorista de 26 anos, uma faca e uma mochila, onde estava uma carteira com documentos e um cartão de crédito em nome da vítima, a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais) e a chave de um veículo. Já com a indiciada 02, uma mulher desempregada de 41 anos, foi encontrada uma bolsa contendo R$ 75,15 (setenta e cinco reais) em algumas notas e diversas moedas.

Indagados, declararam ter efetuado um roubo instantes atrás. A Equipe I-19104 localizou o veículo Renault Logan a poucos metros da abordagem e fez contato com a vítima que contou ser motorista de aplicativo e afirmou que a ação ocorreu após ter sido solicitada via aplicativo 99.

Segundo ele, o casal que havia solicitado a corrida entrou no veículo e anunciou assalto utilizando uma faca e forçando-o a dirigir o veículo por determinadas ruas. Após, o casal o abandonou em uma região de mata e com o auxílio de um pedestre ligou para a polícia militar. Os indiciados foram conduzidos até à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos e os bens foram restituídos à vítima.

