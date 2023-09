Preso após levar os fios de cobre de estação do DAE de Santa Bárbara

Um açougueiro de 38 anos foi preso, na manhã desta terça-feira, por volta das 8h, após roubar fios de uma estação do DAE de Santa Bárbara d’Oeste, localizada na Rua Indaiatuba, no Jardim Turmalinas.

A equipe da polícia militar foi solicitada via COPOM para atendimento de ocorrência de furto em repartição pública. No local, pedestres informaram aos policiais que um indivíduo trajando boné, jaqueta azul escura e calça jeans, escalou o portão e adentrou ao estabelecimento, saindo em seguida, carregando uma sacola com fios de cobre e deixando o local em uma bicicleta preta poucos minutos antes da chegada da viatura.

LEIA TAMBÉM: Casal vai preso após roubar carro de motorista de aplicativo

Com as informações, foi realizado o patrulhamento e a poucos metros do estabelecimento, foi abordado um indivíduo com as mesmas características informadas. Realizada busca pessoal, nada mais de ilícito foi localizado, apenas um alicate e uma serra. Questionado a respeito dos objetos, relatou que adentrou ao estabelecimento e cortou os fios.

Momentos depois, a vítima compareceu no local, o qual constatou que os fios dos postes de iluminação haviam sido subtraídos, sendo 04 (quatro) cabos do tipo “PP” de 2,5 mm (dois milímetros e meio), totalizando 16m (dezesseis metros), e 01 (um) cabo multivia de 1,5mm (um milímetro e meio), de 10m (dez metros), no valor total aproximado de R$300,00 (trezentos reais).

Diante do exposto, as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP