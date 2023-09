A Guarda Municipal de Americana (Gama) foi acionada pela família de uma adolescente de 14 anos, moradora do bairro Monte Verde, após ela não ter sido mais vista por mais de 24 horas, desde 9/9.

Segundo a corporação, a família registrou o desaparecimento da adolescente junto à Polícia Civil e foi orientada a acionar a Gama para que a informação fosse retransmitida para as equipes de patrulhamento.

Horas após o registro, a mãe da adolescente informou que havia recebido uma denúncia anônima de que filha estaria em uma residência naquele mesmo bairro e estaria em cárcere privado.

As equipes, então, se deslocaram até o bairro Monte Verde, onde a mãe mostrou onde ficava a residência citada na denúncia. No loca, em contato com proprietário, o mesmo de pronto, ao ser questionado, informou que a adolescente estaria na casa juntamente com um amigo e que teriam chegado e solicitado para passarem a noite.

Em averiguação na residência, a adolescente foi localizada junto ao suposto namorado, de 33 anos, na cama. O homem negou ter tido relações sexuais com a menor, mas foi desmentido pela própria adolescente, que disse aos guardas que a relação sexual foi consensual e que estava na residência por livre escolha.

Diante dos fatos, o proprietário da residência, o homem, a adolescente e a genitora foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária-CPJ onde os fatos foram narrados à autoridade policial que deliberou por ouvir todas as partes. A adolescente informou à polícia que fugiu de casa por sofrer violência doméstica.

Durante o processo, em pesquisa aos antecedentes criminais do homem que estava com a adolescente, foi constatado um mandado de prisão em aberto no Estado do Maranhão por homicídio. Ele foi preso e recolhido à cadeia de Sumaré.

