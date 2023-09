Um homem de 27 anos foi executado com diversos tiros

no Jardim Guanabara, em Americana (SP). O crime aconteceu na manhã deste domingo (10), próximo ao campo de futebol. A vítima fatal foi identificada como Geovani Matheus Alves da Silva.

Segundo o Boletim de Ocorrência, ao chegar ao local os policiais militares encontraram a pessoa baleada ao lado de uma moto Honda NX4 Falcon.

Mais notícias da cidade e região

A vítima chegou a ser socorrida por uma unidade de resgate e levado ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor dos disparos não foi localizado.

A Polícia Civil investiga o caso.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP