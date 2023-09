Novak Djokovic venceu o USopen e se tornou o maior

vencedor de Grandslams (majors) da história do tênis. O sérvio bateu o russo Daniil Medved por 3 sets a 0 e se isolou como o maior vencedor do esporte.

Djoko teve maior dificuldades no segundo set, quando a partida foi para o tiebreak. Ele venceu com tranquilidade o 1o e o 3o sets, com quebras sobre o russo.

Djokovic conseguiu uma quebra de serviço logo na primeira oportunidade e abriu 2/0. Na sequência confirmou seu saque para fazer 3/0 e manteve a vantagem até o final.

No segundo set, o equilíbrio foi ainda maior. Os dois tenistas tiveram de se esforçar muito para manter o saque. Um bom exemplo desta dificuldade foi o oitavo game, quando Medvedev precisou de 13 minutos para evitar a quebra de Djokovic. No décimo game, o sérvio chegou a discutir com seus técnicos, posicionados próximos da quadra.

Mas a pressão não é algo que atrapalhe o desempenho de tenistas de nível tão alto. No 11º game, Djokovic ganhou um rali e festejou bastante. Na sequência, Medvedev obteve um ace e fechou em 6/5. Antes de confirmar o serviço e levar o segundo set para o tie-break, Djokovic precisou superar um set point de Medvedev.

O tie-break foi repleto de trocas de bolas sensacionais, que levantaram o público presente. O sérvio venceu por 7;5 e abriu 2 sets a 0.

O terceiro começou mais lento nos três primeiros games, depois os tenistas retomaram o ritmo alucinante. Djoko quebrou dois saques e tece um quebrado para vencer por 6/3 e fechar a partida.

