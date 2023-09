Pernas da Alegria no desfile de 7 de setembro

O Instituto Pernas da Alegria, em parceria com a secretaria

de cultura da cidade de Americana, participou do desfile cívico de 7 de setembro, com 22 triciclos, onde as crianças e adultos com deficiência, foram conduzidos por voluntários, liderados pela Lilica palhacinha.

A Lilica desenvolve um trabalho social em prol dos moradores de Americana e região.

O Instituto Pernas da Alegria, participou pela primeira vez, foi gratificante para todos os voluntários, poder ver a alegria das pessoas que foram conduzidas, bem como de seus familiares.

” Todo o público presente, que aplaudiu os integrantes do Instituto durante todo o trajeto. Eles conheceram o trabalho social, que é realizado, com muito respeito, amor e carinho.”

Foi uma honra participar desse evento cívico e poder representar todas as pessoas com deficiência…

Um beijo no seu nariz!

” Nao existe limite para nossos sonhos , basta acreditar ”

Lilica Amâncio

