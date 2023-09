Preta Gil tem alta e Juliette hot na piscina

Depois de quase um mês, Preta Gil obteve alta do hospital

A cantora compartilhou o tão esperado encontro com suas doguinhas, Lua e Estrela. “Minhas filhas vieram ver a mamãe. Eu não tava mais aguentando de tanta saudade. Amo tanto que chega dói o coração!”, escreveu a cantora, que está hospitalizada há cerca de um mês tratando um câncer no intestino.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Juliette em biquini amarelo

Neste domingo (10), a ex-BBB, de 33 anos, curtiu o dia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, renovando o bronzeado na piscina e ainda postou uma série de cliques dos momentos nas redes sociais.

View this post on Instagram A post shared by Juliette (@juliette)

um emoji de sol. Os internautas encheram a postagem de elogios “Linda, uma obra-prima”, comentou uma. “Até o céu fica lindo, combina”, escreveu outra.

Siga sempre o novo momento nas redes sociais e aproveite e

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP