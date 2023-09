Resumo. O domingo foi agitado na política brasileira.

O presidente Lula da Silva assumiu o comando do G20 (maiores economias do mundo). Ele segue na Índia na cúpula do grupo das nações mais poderosas do planeta.

Fakenews- Duas fakenews foram espalhadas nas redes bolsonaristas referentes às enchentes que atingem o Rio Grande Sul causando dezenas de mortes. O apresentador reacionário Alexandre Garcia afirmou em um site de extrema direita que uma das razões da cheia foi a abertura de comportas de represas feitas ‘por governos do PT’.

A outra fakenews foi espalhada em grupos de extrema direita e diz que o governo federal estaria proibindo doações para ONGs de Lajeado (RS) para que se espere a vinda de Lula ‘para tirar fotos’. A autora do vídeo com fakenews voltou a se pronunciar e pediu desculpas dizendo que estava exaltada na primeira gravação.

NEYMAR– Abraçado pelo bolsonarismo, Neymar fez uma participação especial no chá de revelação da filha do deputado federal e principal estrela jovem da extrema direita no Brasil, Nikolas Ferreira. O Brasil volta a jogar nesta terça-feira pelas Eliminatórias, desta vez fora de casa contra o Peru.

OPERAÇÃO– Ameaçado de ver o caso das jóias aprofundar ainda mais depois de o ex-ajudante de ordens Mauro Cid decidir fazer acordo de delação com a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve se internar esta semana para fazer novas cirurgias na região do estômago.

