Emprego: Grupo Panpharma faz processo seletivo em Nova Odessa esta terça

Nesta terça-feira (12/09), o Grupo Panpharma SC fará novo processo seletivo para vagas de emprego em Nova Odessa, das 13h30 às 17h. As entrevistas ocorrerão no próprio PLT e as vagas são para Auxiliar Logístico masculino com experiência na função, Operador de Empilhadeira masculino com experiência na função, Líder masculino com experiência na função e Auxiliar Administrativo masculino ou feminino com experiência em rotinas administrativas.

Os interessados nas vagas de emprego disponíveis deverão comparecer munidos de documentos para comprovação das experiências.

LEIA TAMBÉM: Santa Bárbara oferece 782 vagas de emprego a partir desta segunda

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP