Beleza e setembro amarelo

A busca pelo equilíbrio em todas as atividades humanas é o mais recomendado para termos uma boa saúde física e mental. O filósofo Arquimedes já preconizava – e até profetizava, podemos assim dizer – há mais de dois mil e duzentos anos, que essa busca tem que evitar os extremos, a que ele chamava de vícios. Parece até que ele vivia em nosso tempo.

Um dos vícios da era digital é, sem dúvida, o da beleza perfeita. Ninguém, hoje em dia, quer ficar mal visto nas infinitas telas e redes sociais. A vida tem que passar por um filtro antes de ser publicada, com a devida – e esperada – perfeição.

Esse extremo, do exagero, pode ser desconstruído por críticas, que são muito frequentes no mundo digital, protegidas sempre por um suposto anonimato, e essa situação levar ao outro extremo, o da falta de autoestima. Além disso, o próprio indivíduo já pode estar sofrendo com esse problema, e se protegendo por meio de um personagem criado nas redes, para se sentir melhor.

A falta da autoestima e o mal-estar em relação à sua imagem física pode levar a extremos, como depressão e até suicídio. A campanha Setembro Amarelo chega para conscientizar a sociedade acerca desses e de outros problemas e mostrar que é possível sermos felizes da forma que somos, valorizando outros aspectos de nossa vida.

Fazer uma plástica, por exemplo, para “corrigir” algo que nem precisa de correção, para ficar parecido com determinado artista ou influencer, tem se tornado frequente. A pessoa acredita que ao ter características físicas de alguém que admira, se torna essa pessoa, em parte. Mas, na verdade, o que ela precisa mesmo é se aceitar e notar suas próprias qualidades.

Não falo aqui sobre cirurgias reparadoras. E nem dos procedimentos e cirurgias feitos de forma consciente, para melhorar um ou outro aspecto que vai contribuir com a autoestima do paciente. É fato que a cirurgia plástica é uma grande aliada no resgate da autoestima da maior parte dos pacientes, mas nem tudo se resolve com plástica e excesso de procedimentos.

Estar em paz com a sua autoimagem, trabalhando a autoaceitação e a autoconfiança, é essencial para fortalecer o equilíbrio, a autoestima e consequentemente e a saúde mental.

Samir Eberlin é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e especialista em cirurgia plástica pela Associação Médica Brasileira.

