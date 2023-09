A Câmara de Sumaré se reúne nesta terça-feira (12) para votar o Projeto de Lei nº 168/2023, que autoriza a criação do Museu do Esporte Amador de Sumaré.

A proposta é do vereador Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania) e faz parte, juntamente com outros dois PLs, da Ordem do Dia da 28ª sessão ordinária do ano. A reunião terá início às 10h, por conta da Audiência Pública para Revisão do Plano Diretor, promovida pela Prefeitura e marcada para as 18h.

A propositura determina que o Poder Executivo poderá celebrar, por meio de convênio ou parcerias com entidades ou organizações não governamentais, a instalação e administração do Museu do Esporte Amador de Sumaré, podendo receber doação de materiais para incorporação em seu acervo. Caso seja aprovada, a proposta define que o espaço deverá contemplar a todos os atletas e clubes de amadores do município e ficará aberto à visitação pública em data e horário a ser estabelecido pela secretaria responsável.

De acordo com o projeto, o museu poderá registrar, publicar, arquivar e manter sob sua guarda documentos escritos, fotográficos, falados, impressos ou filmados de todas as formas, bem como medalhas, troféus, prêmios, vestuários, objetos, assessórios e condecorações recebidas por atletas, diretores e associados através de doações, conquistas ou concessões de entidades, clubes, associações, federações e órgãos públicos. Caberá à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer a indicação do local para a sede do museu, que poderá também contar com a disponibilização de seu acervo de forma virtual.

O vereador explica que “o objetivo principal da proposta é de preservação e divulgação de acervos sobre o esporte amador da cidade, enfocando diversas histórias e conquistas pessoais, coletivas e também de grande relevância cultural de várias regiões do nosso município. São inúmeras as histórias do esporte amador de nossa cidade, e é preciso manter vivas essas memórias. A manutenção e a preservação da sua história em local específico para este fim são fundamentais e necessárias”, finaliza Rodrigo.

ORDEM DO DIA

Também na temática do esporte amador, será votado na sessão desta terça-feira o PL nº 177/2023, do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que institui, no Calendário Oficial do Município, o Mês do Futebol Amador.

Ainda como parte da Ordem do Dia, os parlamentares discutem o PL nº 176/2023, de autoria de Willian Souza (PT), que institui o “Pedal em Louvor à Sant’Ana” no Calendário Oficial de Eventos do Município.

