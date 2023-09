Famosas- Especialista em Lipoaspiração de Alta Definiçã0, o cirurgião plástico

Dr. Lúcio Romão conta que muita gente chega em seu consultório querendo ter o corpo das famosas. Referência em cirurgia plástica facial e corporal, ele explicou que as pacientes “são bem específicas com os pedidos” e ressalta que os procedimentos ajudam não só a melhorar a aparência física, mas a aumentar a autoestima e o bem-estar emocional. “Elas chegam pedindo para a ter barriga da Virgínia: ‘dá para ficar com a barriga igual a dela, com gominhos?’. Também vejo muitas fotos da Bianca Andrade, a Boca Rosa, e da Anitta. As pacientes querem ‘ter o nariz delas’. Quando é para prótese de silicone nos seios, a Gabi Martins é uma das maiores referências”, revela. O cirurgião plástico explicou que realiza todos os procedimentos pensando exclusivamente no “melhor equilíbrio” para o corpo de cada paciente. A ideia, segundo ele, é oferecer o novo visual de uma forma que a mudança pareça natural. “Essas artistas viraram referências porque não são exageradas, e é isso que buscamos, a harmonia individual, um equilíbrio, uma forma que não fique aparente que aquele corpo é fruto de cirurgia plástica. Muitas vezes a pessoa quer resgatar a autoestima, e queremos que ela tenha prazer quando se olhar no espelho”, ressalta.

Para o Dr. Lúcio Romão, o fato das mulheres usarem fotos de famosas como referência, no entanto, não significa que elas conseguirão tal transformação sem a dedicação necessária.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“Trazem fotos da Virgínia, da Cleo Pires e da Anitta. Essas são as famosas que mais inspiram. Mas nós não transformamos ninguém, a mudança está dentro de cada paciente. O que a gente faz é entregar um contorno melhor, com mais graciosidade, e um pouco mais de beleza. A transformação vem com a paciente se dedicando, associado com a cirurgia plástica, com o pós-operatório adequado, é o que falo para todas as pacientes”, finaliza.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP