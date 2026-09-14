A Prefeitura de Americana realiza no dia 22 de setembro, às 18h, audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício financeiro de 2027.

A audiência será promovida pelas secretarias de Fazenda e de Planejamento e ocorrerá no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85.

A audiência também poderá ser acompanhada de forma virtual pelo site. Após a abertura e a apresentação das propostas, será aberta a palavra aos participantes. Quem acompanhar a audiência pela internet poderá enviar perguntas pelo e-mail orcamento.

“A realização da audiência cumpre ao que determinam a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal nº 5.717/2015, que disciplina a realização de audiências públicas”, informou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.