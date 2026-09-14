Uma mulher que esfaqueou o marido acabou presa na noite deste domingo (13) em Americana. Foi o segundo caso de mulher presa por ataque ao companheiro ou ex. O caso anterior terminou com a morte de um empresário de Santa Bárbara d’Oeste. Ela também apresentava ferimentos e foi atendida.

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O caso anterior teve a morte de um empresário após receber 53 facadas da ex-mulher. Ela chegou a ser presa, mas foi solta para poder tratar de parente acamado.

O CASO DESTE DOMINGO

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu uma ocorrência de violência doméstica que terminou com um homem de 23 anos esfaqueado e uma mulher de 21 anos presa em flagrante, no Jardim dos Lírios.

As equipes foram acionadas inicialmente para a UPA São José, onde um homem havia dado entrada com uma faca cravada nas costas. Aos guardas municipais, ele relatou que havia entrado em vias de fato com a companheira e que ela teria desferido o golpe.

De posse das informações, uma equipe da GAMA se deslocou até a residência do casal, na Rua dos Colibris. No local, a mulher confirmou aos agentes que havia atingido o companheiro com uma faca, alegando que teria sido agredida por ele durante a discussão.

A mulher também apresentava lesões no rosto e reclamava de fortes dores na região do cotovelo.

Ela foi encaminhada para atendimento médico e, após receber alta, conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana.

Enquanto os agentes acompanhavam o atendimento médico, foram colhidas as versões do homem e das testemunhas envolvidas na ocorrência.

Na CPJ, a autoridade policial determinou o registro da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante da mulher por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ela foi encaminhada ao sistema prisional de Monte Mor, permanecendo à disposição da Justiça para audiência de custódia.

O homem permaneceu sob escolta policial no Hospital Municipal, onde passou por procedimento cirúrgico para a retirada da faca. Após o procedimento, o objeto foi apresentado à autoridade policial e apreendido.

O homem também foi autuado em flagrante no contexto da ocorrência de violência doméstica e permaneceu sob cuidados médicos e escolta policial.

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