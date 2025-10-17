Americana promove ‘Dia D’ de Multivacinação em 7 UBSs no sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (18) o Dia D de Multivacinação, com atendimentos das 8h às 16h em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A ação integra a campanha nacional de atualização vacinal e tem como objetivo ampliar a cobertura e reforçar a proteção da população contra diversas doenças.

Serão oferecidas todas as vacinas de rotina disponíveis no calendário vacinal e no estoque municipal, destinadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos. No mesmo dia, também será realizada a pesagem obrigatória para beneficiários do Programa Bolsa Família.

As unidades participantes são:

Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, 316

São Vito – Rua Vicente Caravieri, 300

Cariobinha – Rua São Simão, 522

Parque Gramado – Avenida da Amizade, s/n

Antônio Zanaga II (ESF) – Rua Ademar Tavares, 185

Parque das Nações – Rua Austrália, 301

Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, 900

“O Dia D é uma oportunidade para que todos coloquem suas vacinas em dia. Manter o esquema vacinal completo é um ato de cuidado individual e coletivo, que protege a saúde de toda a comunidade. A adesão da população é fundamental para evitar o retorno de doenças que já foram controladas”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, reforçou o compromisso das equipes com o atendimento à população. “As unidades estarão preparadas para receber os moradores com toda a estrutura necessária. Nossa meta é facilitar o acesso, orientar e garantir que nenhuma criança, jovem ou adulto fique sem a devida proteção. Vacinar é um gesto simples, mas que faz toda a diferença para o futuro da saúde pública”, afirmou.

Hortolândia

A Prefeitura de Hortolândia realiza o Dia D da campanha de multivacinação, neste sábado (18/10). A ação será, das 8h às 16h30, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Santa Clara, localizada na rua Ida Amadio, 210.

No Dia D, crianças e adolescentes de até 15 anos vão poder atualizar as carteiras de vacinação. Serão oferecidos os imunizantes que integram o Calendário Nacional de Vacinação.

Também será feita no Dia D a pesagem de pessoas que recebem o benefício Bolsa Família. A pesagem será feita em moradores das regiões do Jardim Campos Verdes e do Jardim das Figueiras.

DEMAIS FAIXAS ETÁRIAS

A Secretaria de Saúde salienta que a população das demais faixas etárias também deve aproveitar o Dia D para colocar as vacinas em dia.

Será disponibilizada a vacina contra a Febre Amarela para pessoas que não tiverem comprovação vacinal contra a doença com idade a partir de 9 meses.

No Dia D também será feita a aplicação da dose zero contra Sarampo para crianças entre 6 meses a 11 meses e 29 dias. A vacina também será aplicada na população de outras faixas etárias.

HORÁRIO AMPLIADO

Para possibilitar que durante a semana os públicos-alvos da campanha consigam atualizar suas vacinas, desde esta segunda-feira (13/10) a Secretaria de Saúde ampliou o horário de funcionamento da sala de vacinação da UBS Amanda I até às 18h30.

Com isso, as salas de vacinação de seis UBSs de Hortolândia funcionam em horário ampliado durante a semana. Confira abaixo quais são as UBSs:

– UBS Amanda II: até às 17h30

– UBS Dom Bruno Gamberini: até às 17h30

– UBS Rosolém: até às 17h30

– UBS Santa Clara: até às 17h30

– UBS Amanda I: até às 18h30

– UBS Figueiras: até às 18h30

