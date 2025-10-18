Nova Odessa adota sistema nacional de Nota Fiscal de Serviços em 2026

As mudanças que serão implementadas foram apresentadas a contadores do município em encontro realizado no Paço Municipal

Na manhã da última terça-feira (14/10), a Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Finanças e Planejamento recebeu cerca de 30 contadores do município no auditório do Paço para abordar a implantação do uso do Sistema Nacional de Nota Fiscal de Serviços (NFS-e Nacional). A medida faz parte do processo de modernização e integração tributária do município às diretrizes federais, que entrarão em vigor a partir de janeiro de 2026.

“Este é um momento de transição importante, e queremos que todos estejam alinhados. A Prefeitura tem trabalhado com planejamento e diálogo para que essa mudança ocorra de forma tranquila, eficiente e transparente”, disse o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Brauner Antonio Feliciano, na abertura da reunião.

Durante o encontro, ministrado pelo coordenador do Departamento de Rendas, Marco Antonio Martins Gomes, foram explicados os motivos que levaram o município a optar pela adesão ao sistema nacional. “Estamos nos antecipando para evitar problemas de compatibilidade e oferecer um serviço mais estável aos contribuintes”, destacou.

De acordo com Marco Antonio, o atual layout da NFS-e foi desenvolvido e sempre atualizado pela ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças), agora este layout e o sistema serão atualizados pela Receita Federal, em decorrência da Reforma Tributária. Deste modo, o novo layout conterá cerca de 250 novos itens, em comparação ao da ABRASF.

Portanto, caso o município continuasse a utilizar o sistema próprio, poderia haver prejuízos aos contribuintes sediados em Nova Odessa, uma vez que seríamos dependentes de atualizações constantes do sistema e, estas atualizações demandam tempo para seu desenvolvimento.

O próximo passo do Departamento de Rendas será o contato com as empresas de Nova Odessa, que emitem a NFS-e via webservice, para comunicação desta decisão.

