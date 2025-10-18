O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, acaba de lançar a oitava edição da lista Top Startups, que reconhece as vinte empresas que estão expandindo negócios em um ritmo acelerado e ganhando destaque no mercado brasileiro.

O ranking é feito com base em análises de dados exclusivos da plataforma, guiados por quatro pilares principais: aumento do número de funcionários, interesse das pessoas à procura de emprego, engajamento dos usuários com a empresa e os seus funcionários e quantidade de talentos que essas startups atraíram das empresas incluídas na lista LinkedIn Top Companies.

Essas empresas também se consolidam como verdadeiros motores de transformação em seus setores. Sua capacidade de inovar vai muito além da aplicação de inteligência artificial em múltiplas áreas da economia – abrange desde o desenvolvimento de novas tecnologias até a entrega de soluções personalizadas em segmentos como saúde, finanças e gestão.

A lista Top Startups 2025, liderada pelo time editorial do LinkedIn Notícias, serve como um guia para profissionais que buscam empresas resilientes e em expansão, capazes de prosperar em meio às rápidas mudanças do mercado. As companhias contempladas representam uma ampla diversidade de setores, como serviços financeiros, tecnologia, benefícios, soluções corporativas e muito mais.

“A forma de trabalhar, contratar e expandir negócios está evoluindo rapidamente, e as startups estão liderando essas mudanças. Os avanços da inteligência artificial reduziram drasticamente o tempo, o investimento e os recursos necessários para a criação de empresas, facilitando a entrada no mercado e acelerando a próxima onda de inovações. Nossa lista anual de Top Startups vai além de um ranking: é um mapa do futuro do trabalho, mostrando onde as transformações mais significativas estão acontecendo”, afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

Conheça a lista de Top Startups 2025:

Onze – serviços financeiros VOLPI – serviços financeiros Lina – serviços financeiros Barte – serviços financeiros SuperFrete – desenvolvimento de software Leve Saúde – healtech Môre – consultoria de negócios e serviços Pagaleve – serviços financeiros Azos – seguros Tino – serviços financeiros Salú – healthtech Tarken – desenvolvimento de software Enter – desenvolvimento de software WeHandle – tecnologia da informação e serviços Kanastra – serviços financeiros Triggo.ai – tecnologia da informação e serviços Bankme – serviços financeiros ST-One – desenvolvimento de software Principia – programas de administração educacional BrandLover – desenvolvimento de software

Mais detalhes sobre a lista completa podem ser encontrados aqui.

Metodologia

O LinkedIn avalia as startups com base em quatro pilares: crescimento no número de funcionários/as, engajamento, interesse por vagas e atração dos melhores talentos.

O crescimento no número de funcionários(as) é o aumento percentual do número de funcionários/as ao longo do período da metodologia, que deve ser de, no mínimo, 10%.

é o aumento percentual do número de funcionários/as ao longo do período da metodologia, que deve ser de, no mínimo, 10%. O engajamento avalia os seguidores e as visualizações de LinkedIn Page de empresa por usuários que não trabalham na empresa, além das visualizações dos perfis de funcionários/as por pessoas que não trabalham nessa startup.

avalia os seguidores e as visualizações de LinkedIn Page de empresa por usuários que não trabalham na empresa, além das visualizações dos perfis de funcionários/as por pessoas que não trabalham nessa startup. O interesse por vagas calcula a taxa de visualizações de vagas e candidaturas que a empresa recebe, incluindo anúncios de vagas pagos e não pagos.

calcula a taxa de visualizações de vagas e candidaturas que a empresa recebe, incluindo anúncios de vagas pagos e não pagos. A atração dos melhores talentos avalia o número de funcionários que a startup recrutou das Top Companies globais do LinkedIn, como uma porcentagem do total de funcionários/as da startup.

Os dados são normalizados entre todas as startups qualificadas. O período de aplicação da metodologia foi de 1º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025.

Para a qualificação, as empresas devem ser privadas e totalmente independentes, ter 30 (ou mais) funcionários/as, ter 5 (ou menos) anos desde a fundação, e ter sede no país da lista em que aparecem. Excluímos todas as empresas de contratação, os “think tanks”, as empresas de capital de risco, os escritórios de advocacia, as empresas de consultoria de TI e gestão, as organizações sem fins lucrativos e entidades filantrópicas, as aceleradoras e estatais.

Não se qualificam as startups com taxas de demissão de, no mínimo, 10%, com base em comunicados da empresa ou fontes públicas entre 1º de julho de 2024 e a data de lançamento da lista.

Essas decisões são tomadas pela equipe do LinkedIn Notícias, com base em declarações da empresa e/ou informações de fontes confiáveis.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1 bilhão de usuários(as), sendo deles mais de 89 milhões de brasileiros(as). Ajudamos a conectar os(as) profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para todos(as) os(as) usuários(as) do mercado de trabalho.

