Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista lidera a competição, com 61 pontos, seguido de perto pelos cariocas, com 58.

A partida é considerada importante pelos clubes porque pode definir a autoestima das equipes para a sequência da competição. Por isso mesmo, o confronto é visto como uma ‘final antecipada’ do Nacional.

No primeiro turno, o clube carioca superou o paulista, no Allianz Parque, por 2 a 0. Arrascaeta e Ayrton Lucas marcaram os gols da partida e colocaram o Flamengo, na ocasião, um ponto à frente do Palmeiras na classificação.

O Rubro-Negro reencontrou o caminho das vitórias ao derrotar o Botafogo, no Nilton Santos, na última quarta-feira. Para o duelo deste domingo, o técnico Filipe Luís não contará com Everton Cebolinha, que saiu após sentir uma lesão na coxa, na última partida, entretanto, deve contar com os retornos de Saúl e De La Cruz, poupados do gramado sintético.

Palmeiras embalado

Já o Palmeiras está embalado e vem de quatro vitórias seguidas. A última foi uma goleada por 5 a 1 contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, na quarta-feira. Abel Ferreira terá o retorno de Gustavo Gomez, que estava a serviço da seleção paraguaia, para a partida contra o Flamengo, mas não deve contar com o goleiro Weverton, que sentiu uma lesão na mão.

