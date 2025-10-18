Advent City promove evangelismo criativo no Roblox

Leia + sobre diversão e arte

O Roblox é uma das plataformas de jogos mais ativas do mundo. São cerca de 85 milhões de acessos diários em mais de 180 países, especialmente por um público com idades de 9 a 15 anos. Para interagir com usuários, promover ações saudáveis, levar a mensagem de esperança e alcançar pessoas que estão nesse ambiente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou uma área dentro do game, conhecida como Advent City.

O principal objetivo do ambiente é ser uma ferramenta missionária. Entrar no mundo dos adolescentes, utilizar a língua deles e criar, inclusive, um envolvimento familiar. Nina Amado, analista de marketing digital para a Igreja Adventista em oito países da América do Sul, explica que o Advent City foi criado com o propósito de oferecer um espaço “digital educativo e divertido dentro do Roblox”. Assim, crianças e adolescentes podem viver experiências ligadas à fé, aos valores cristãos e à missão da Igreja Adventista de forma natural e interativa.

Carlos Magalhães, diretor de Estratégias Digitais da denominação para oito países da América do Sul, explica que o departamento está em constante busca por “novas formas de alcançar as novas gerações”. Segundo ele, são analisados alguns pontos, como onde esse público está e qual a linguagem utilizada. E, dessa forma, desenvolver iniciativas que ofereçam mais do que entretenimento, mas desafios com propósito e uma mensagem de fé e esperança.

Advent City

Com mais de 123 mil acessos desde sua inauguração, o espaço oficial da Igreja Adventista no Roblox reflete a necessidade dos adolescentes por um ambiente com desafios saudáveis. A inspiração para o Advent City vem do Clube de Desbravadores, um ministério para crianças e adolescentes que visa desenvolver as áreas física, mental e espiritual de seus membros. A cidade também proporciona uma experiência virtual em relação às instituições adventistas, como escolas, hospitais e projeto missionários.

Ela foi preparada com o intuito de promover interação entre os jogadores de forma mais segura, com mensagens filtradas e termos inapropriados bloqueados automaticamente. Inclusive, a cidade virtual procura trabalhar os valores cristãos de forma natural e envolvente, além de desenvolver os jogadores não somente para o ambiente digital, mas para a vida.

Todos os meses, novas áreas e missões estarão disponíveis, proporcionando aos internautas temas como cooperação, amizade, confiança, solidariedade e experiências digitais com identidade cristã.

“Um destaque especial é ver as crianças e adolescentes convidando amigos que ainda não são desbravadores para jogar. O jogo acabou se tornando também uma ferramenta missionária, porque é muito mais fácil chamar alguém para jogar Roblox do que para um evento da igreja — e, dentro do jogo, essas crianças acabam conhecendo o clube e seus valores de forma natural”, ressalta Nina.

Jogo para a família

Ela lembra ainda que pais relataram ter jogado com seus filhos. “Transformando o Advent City em uma atividade em família, o que reforça nosso objetivo: oferecer uma experiência saudável e com propósito”, explica.

O Advent City segue todas as diretrizes de segurança da plataforma Roblox e foi desenvolvido com o máximo cuidado para ser um ambiente positivo.

“Mesmo assim, por se tratar de um espaço online, reforçamos que a melhor forma de viver essa experiência é em família, com a supervisão de pais ou responsáveis”, destaca Nina Amado.

Ela ainda ressalta que o ambiente do Advent City é “livre de conteúdo inadequado e não possui recursos de compra. É um espaço pensado para promover valores, diversão e aprendizado de maneira saudável e interativa”.

Lançamento oficial

A cerimônia de abertura do Advent City foi com o evento DesbravaBlox, que seguiu o protocolo de uma cerimônia real de Desbravadores, com hino, oração, momentos espirituais e música ao vivo. “O público amou”, diz Nina.

Inclusive, foram mais de 1.200 jogadores simultâneos, que interagiram, cantaram e participaram de dinâmicas em tempo real.

“A experiência foi imersiva. Teve até o lançamento de um trunfo exclusivo que os jogadores puderam colocar na faixa do jogo — exatamente como fazem os desbravadores na vida real”, relembra Nina Amado.

A igreja no Roblox

“Nosso maior interesse como Igreja é transmitir os nossos conhecimentos, as nossas doutrinas, de uma maneira que eles estão habituados a consumir”, destaca Carlos Magalhães. Para isso, a denominação realiza pesquisas contínuas sobre comportamento digital juvenil e formas seguras de interação online.

“O Roblox alcança principalmente adolescentes. Tem crianças também, mas os adolescentes querem interagir, e é aí que mora o perigo, porque eles não estão ali apenas para se entreter, mas para conversar”, explica Magalhães. Ele ainda alerta que no ambiente digital, “se não tiver monitoramento dos pais, sempre existe risco”.

A Igreja Adventista adotou algumas regras dentro da plataforma, como filtros de linguagem e a proibição do bate-papo por voz. Essas e outras ações, como as orientações aos responsáveis, proporcionam um ambiente mais seguro e repleto de atividades divertidas. Além do principal objetivo de aproximar ainda mais esse público de Cristo e compartilhar a fé e a mensagem de esperança.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP