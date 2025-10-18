Parque das Paineiras será palco do “SBO Kids” neste sábado

Santa Bárbara d’Oeste segue celebrando o mês das crianças com muita alegria e atividades gratuitas para toda a família. Neste sábado (18) e domingo (19), a cidade terá uma programação especial do projeto “SBO Kids – Brincar, Aprender e Sorrir”, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

A partir das 8h30 de sábado (18), o Parque das Paineiras (Parque Linear) será o ponto de encontro das brincadeiras, aprendizado e diversão com o “Brinca SBO”, que contará com estações de brincadeiras tradicionais, oficina de educação ambiental e a apresentação especial do Canil da Guarda Municipal, às 10 horas. A ação reúne esporte, cultura e conscientização ambiental em um ambiente familiar e acessível, reforçando o direito de toda criança ao brincar, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ainda no sábado (18), às 16 horas, o Parque dos Ipês recebe o espetáculo teatral “Alinhavando”, com o grupo NAC – Núcleo de Arte e Cultura, dentro da programação do Palco Aberto. A atração é gratuita e voltada para o público infantil e familiar.

Já no domingo (19), às 16 horas, é a vez do Parque dos Jacarandás receber a magia da dança com o espetáculo “As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel”, com Hellen Chiquetto, também pelo projeto Palco Aberto.

“O SBO Kids é uma iniciativa que celebra o direito de brincar e fortalece os vínculos entre as famílias barbarenses. É um movimento coletivo, que une diversas secretarias e parceiros em prol das nossas crianças”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

O evento no Parque das Paineiras integra a programação especial de outubro, que contempla diversas atividades em diferentes pontos da cidade — incluindo teatro, dança, música, oficinas e o tradicional futebol de rua do projeto “Bosque dos Sonhos”, realizado no dia 12, no Santa Rita.

O “SBO Kids” é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Promoção Social, Esporte, Educação, Cultura e Turismo, Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran), com apoio de entidades, instituições, empresas e voluntários.

Veja a programação completa abaixo:

Sábado | 18 de outubro | 8h30 às 10h30

Parque das Paineiras (Parque Linear)

Brinca SBO: estações de brincadeiras tradicionais

Oficina de educação ambiental do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara)

Apresentação do Canil da Guarda Municipal (10h)

Aberto ao público

Sábado | 18 de outubro | 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Teatro | NAC – Alinhavando

Aberto ao público

Domingo | 19 de outubro | 16 horas

Parque dos Jacarandás

Palco Aberto | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel

Aberto ao público

Domingo | 26 de outubro| 16 horas

Parque dos Ipês

Palco Aberto | Música | O Bloquinho Animadinho

Aberto ao público

Endereços

Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte

Parque dos Jacarandás

Rua do Estanho, s/nº, Mollon

Parque das Paineiras

Entre as avenidas Antonio Pedroso, São Paulo e Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol

Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita

Entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes

