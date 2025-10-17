Final do Futebol Minicampo agitou esta semana em Nova Odessa

Com mais de 100 partidas e 21 equipes , o torneio inédito foi marcado pelo espírito esportivo e integração entre crianças e adolescentes

A noite da última terça-feira (14) marcou a final do Campeonato de Futebol Minicampo em Nova Odessa, competição inédita no município. O evento reuniu famílias e torcedores para acompanhar as disputas nas categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13, no Campo do Progresso. Ao longo do torneio, foram realizadas mais de 100 partidas entre 21 equipes, envolvendo centenas de jovens atletas da cidade.

Nas finais, a equipe do Ponta Pé se destacou conquistando os títulos das categorias Sub-9, vencendo por 9 a 3 contra Meninos Brilhantes. Na Sub-11, após uma disputa acirrada nos pênaltis contra a Ponte Preta, venceu por 5×4. Já no Sub-13, a equipe da Ponte Preta levou a melhor, vencendo o Meninos Brilhantes por 2×0 e ficando com o troféu da categoria.

“Eventos como este mostram o quanto o Esporte transforma a vida das pessoas e fortalece nossa comunidade. A prefeitura vai continuar investindo em projetos que incentivem o Esporte de Base e garantam oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, comentou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, que acompanhou os jogos.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Ângelo Foroni destacou a importância do torneio para o fortalecimento do Esporte de Base no município. “Foi uma grande conquista para o Esporte de Nova Odessa. Ver tantas crianças participando e a comunidade envolvida mostra que estamos no caminho certo ao investir na formação esportiva e na convivência saudável”, disse.

