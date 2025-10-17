O vereador Carlos Fontes assina o Requerimento nº 599/2025, por meio do qual solicita informações e providências ao Poder Executivo Municipal acerca das condições estruturais da ponte principal sobre o ribeirão dos Toledos, localizada na rua Americana, entre as avenidas Porto Ferreira e Rafard, e da passarela metálica existente na avenida Porto Ferreira, com acesso para a rua Águas da Prata, no Jardim São Joaquim.

O parlamentar considera ter sido procurado por diversos moradores do bairro preocupados com o estado de degradação das duas estruturas.

Fala Fontes

“Partes da estrutura metálica da ponte estão expostas e danificadas, enquanto a placa metálica do piso da passarela apresenta corrosão, com sinais visíveis de ferrugem profunda, representando risco iminente aos usuários”, afirma Fontes.

Entre os questionamentos da proposição, aprovada da última reunião ordinária, estão a existência de laudos técnicos recentes sobre as condições estruturais da ponte e da passarela e de um cronograma de manutenção para as mesmas. Fontes quer saber também qual seria o prazo estimado para início das obras, se existe dotação orçamentária específica para intervenções e se a estrutura da ponte apresenta riscos à integridade física dos pedestres e veículos que por ali transitam.

Por fim, o parlamentar indaga se Prefeitura já foi notificada, via ouvidoria ou outro canal, sobre riscos ou acidentes no local; se há plano emergencial ou alternativo de trânsito e mobilidade, caso uma das estruturas precise ser interditada para reparos; e quais medidas imediatas podem ser adotadas para minimizar os riscos de acidentes e garantir a segurança dos munícipes.

Vereador quer secretários explicando atrasos em pagamentos

O vereador Celso Ávila protocolou, na tarde desta sexta-feira (17), um requerimento-convite destinado aos secretários municipais Marcus Pensuti (Saúde) e Paula Fernanda Marchesin de Mori (Fazenda). O objetivo é que ambos compareçam à Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste para prestar esclarecimentos sobre os atrasos nos pagamentos de médicos que prestam serviços ao município e no repasse do programa Bolsa Creche.

De acordo com o parlamentar, o atraso — que, no caso dos médicos, já ultrapassa 100 dias — tem causado graves transtornos e preocupação entre os profissionais e as famílias atendidas.

“É papel do vereador fiscalizar e buscar transparência nos atos da administração pública. Precisamos de explicações claras sobre o que está acontecendo e, principalmente, de soluções imediatas para garantir a continuidade dos atendimentos e o cumprimento dos compromissos da Prefeitura”, destacou Celso Ávila.

O requerimento será apreciado em plenário e, após aprovação, os secretários serão convidados oficialmente a comparecer à Casa de Leis, em data que será definida.

