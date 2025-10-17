Final do Futebol Amador da 5ª divisão, em SBO, é neste sábado

Leia + sobre esportes

Sábado (18) é dia de decisão no Futebol Amador de Santa Bárbara d’Oeste. A 5ª divisão conhecerá o primeiro campeão de sua história, que será definido no confronto entre Eldorado x Fúria | Biriguis Raiz, a partir das 14h30, no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco. Em caso de empate no tempo normal a decisão ocorrerá nos pênaltis.

Ambos os times chegam à decisão invictos. O Eldorado venceu na semifinal o Tottenham SBO por 2 a 0 e chegou a 5 vitórias e 1 empate, com 14 gols marcados (melhor ataque da competição) e 2 sofridos. Já o Fúria bateu o Família Esmeralda na semifinal por 1 a 0 e soma 4 vitórias e 2 empates, com 5 gols marcados e apenas 1 sofrido (melhor defesa da competição).

Eldorado

Fundado em 1995 por um grupo de moradores do bairro Eldorado, Zona Sul do Município, a Sociedade Esportiva Eldorado é um ativa nos campeonatos municipais e tem, em sua história, participação na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª divisões. Para a atual temporada preparou-se por 8 meses antes da estreia realizada no dia 31 de agosto com vitória sobre o Valencia por 3 a 0 com amistosos todos os finais de semana e treinos físicos no Centro Social Urbano.

Fúria

O Fúria foi fundado em 1999 no “campinho do Caiubi” e disputa, desde então, competições internas em clubes – sendo octacampeão interno do Esporte Clube Barbarense. Em 2025 participa, pela primeira vez, de um campeonato organizado pela Secretaria Municipal de Esportes. Para a competição, além de reunir os jogadores que atuam desde o início da história, conta com atletas que atuaram em anos anteriores no Biriguis, equipe que já disputou a 3ª e 2ª divisões.

“Juntos escrevemos mais uma página na história do Esporte de Santa Bárbara d’Oeste. Por meio do trabalho da Secretaria de Esportes e pela participação das equipes e dos atletas realizamos pela primeira vez a 5ª divisão do Futebol Amador barbarense. Aliás, somos a única cidade a contar com cinco divisões em seu campeonato principal de futebol, o que demonstra a posição de destaque que o Esporte de Santa Bárbara d’Oeste tem na região, no Estado de São Paulo e no País”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP