Americana: estacionamento do Mercadão tem música eletrônica neste sábado

Leia + sobre diversão e arte

O estacionamento do Mercado Municipal “Luiza Padovani”, no Centro de Americana, será palco da segunda edição do evento cultural Vidraça, organizado pelo coletivo Janela em parceria com o coletivo Monstra. A atividade acontece neste sábado (18), das 14h às 23h, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

O objetivo do evento é celebrar a cena da música eletrônica local, além de reafirmar a proposta do coletivo de ocupar espaços públicos com arte, som e diversidade, dando palco a DJs e artistas independentes da região. Estão confirmados no line-up nomes que representam diferentes vertentes da música eletrônica regional, como Fumero, Luna Clair, Mabel x Irmã Victória, Resther, Richà e Rives.

“O Vidraça valoriza os artistas da nossa região e mostra como os espaços públicos podem se transformar em pontos de cultura e convivência. É uma iniciativa que dá visibilidade à produção local e aproxima a população da arte”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento é livre para todas as idades e contará também com visuais especiais, performances e ambientação remetendo ao Halloween. Mais informações podem ser obtidas na página do coletivo no Instagram, em @janela.019.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP