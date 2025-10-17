Na praia ou nas montanhas, quatro hospedagens que colocam você em contato direto com a natureza

Nas viagens de fim de ano hóspedes poderão escolher entre Ilhabela e Camburi, no litoral norte; ou Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira

Se você está se programando para as viagens de fim de ano, a rede de smart & green hotéis Reserva oferece quatro opções de hospedagens, que colocam os visitantes em contato direto com a natureza, tanto para quem gosta de praia ou da serra. Em comum, os quatro empreendimentos promovem a sustentabilidade durante as experiências de hospedagens com viés ecológico.

São verdadeiros refúgios rodeados pela maior porção de Mata Atlântica existente no país, no litoral norte de São Paulo; e pela exuberante Serra da Mantiqueira, no lado paulista. A rede oferece diversos tipos de hospedagens, como suítes minimalistas e charmosas cabanas.

Se seu roteiro de fim de ano inclui praia, conheça a Reserva Ilhabela, Localizada a 200 metros da faixa de areia da bucólica Praia da Feiticeira, detém importantes títulos ambientais, como Lixo Zero, e é o primeiro hotel certificado como carbono neutro e lixo zero de Ilhabela.

O Reserva Ilhabela possui suítes com camas king size, frigobar, ar climatizado e pinturas produzidas por artistas nacionais e internacionais. Os amenities disponibilizados aos hóspedes são biodegradáveis, assim como todos os produtos de limpeza.

Nas suítes Jardim o hóspede ainda pode relaxar ao ar livre na banheira de hidromassagem localizada em um jardim privativo, ao som das mais variadas espécies de aves existentes por ali. Há ainda aulas gratuitas de yoga e o Jungle Spa, com terapias holísticas para o bem-estar com valores à parte, e a piscina no terraço, com vista para o mar.

Outra opção no litoral norte paulista é a Reserva Camburi, na badalada Praia de Camburi, em São Sebastião. Apesar do agito da praia, o hotel está localizado na região do sertão do bairro, o Piavú, próximo de cachoeiras e encravado na Mata Atlântica.

O ambiente oferece total privacidade, já que os chalés e bangalôs estão distantes uns dos outros, cercados por lindos jardins e muita natureza, o que garante também muita tranquilidade para quem pretende descansar e se desplugar.

As românticas cabanas para casais são equipadas com spa ou banheiras de hidromassagem, camas queen ou king e variam entre 35m² e 45m². A Cabana Jardim com Banheira, por exemplo, conta com banheira de imersão, varanda com deck de madeira e cadeiras voltadas para um lindo bambuzal.

Os hóspedes ainda têm à disposição cama queen, amplo banheiro com amenities biodegradáveis e ducha a gás, smartTV, ar condicionado e frigobar, que complementam o conforto.

No friozinho da Mantiqueira

Já para quem pretende passar o fim de ano na Serra da Mantiqueira, a dica é a Reserva Campos, em Campos do Jordão, localizada no Alto Capivari, a apenas cinco minutos do Parque Capivari, onde ficam as melhores lojas, restaurantes, bondinho, roda gigante e atrativos turísticos.

A unidade possui suítes sustentáveis com vista para a deslumbrante Serra da Mantiqueira. Um lugar para se hospedar, trabalhar, relaxar e explorar Campos do Jordão. Entre as opções de suítes estão a Super Luxo com Banheira, Família com Jardim e Vista da Mantiqueira.

A suíte família é ideal para casais ou famílias que buscam conforto e momentos de relaxamento e conta com jardim privativo e um charmoso ofurô na área externa. Acomoda até quatro pessoas, contando com uma cama queen e duas camas de solteiro. Conta com enxoval de alta qualidade, smartTV, frigobar e banheiro exclusivo com chuveiro a gás e elétrico e sacador de cabelo.

A Suíte Super Luxo com Banheira é perfeita para uma lua de mel ou um pedido de casamentos ou apenas para algumas noites românticas. Conta com cama queen, enxoval de qualidade, smartTV, frigobar, banheiro exclusivo, com chuveiro a gás e elétrico, e secador de cabelo. Sem contar o jardim privativo com vista privilegiada para a Mantiqueira.

A menos de 17km de Campos do Jordão, não muito longe dali, outra opção é a Reserva Santo Antônio, em Santo Antônio do Pinhal, uma charmosa estância climática que é considerada a “Capital dos Namorados”. São 22 charmosas cabanas, situadas no alto da serra, com vista para a famosa Pedra do Baú, situada em São Bento do Sapucaí.

1. Cabana com vista para a Serra da Mantiqueira na Reserva Santo Antônio – Foto Jéssica Aquino

2. Vista de uma das cabanas da Reserva Santo Antônio, em Santo Antônio do Pinhal, SP – Foto Jéssica Aquino

O hotel está situado ao lado do Pico Agudo, a 900 metros do centro de Santo Antônio do Pinhal e a 20 minutos de Campos do Jordão. São cabanas sustentáveis com vista para a Pedra do Baú, localizada em São Bento do Sapucaí.

Todas são equipadas com lareira, para dar aquele charme todo especial nas noites do convidativo friozinho que acontece por ali à noite, mesmo no verão.

Entre as opções de cabanas estão a Mezanino com Hidro, a Pôr do Sol com Hidro e Sauna e a Floresta com Hidro. A Mezanino tem dois andares, mezanino com cama de casal queen size e banheira de hidromassagem.

No térreo há uma sala com Smart TV, cozinha com cooktop, chaleira elétrica, micro-ondas e frigobar, louças de café da manhã, além do banheiro privativo. Também é equipada com aquecedor elétrico no andar térreo e superior e manta térmica. O estacionamento do carro fica na porta da cabana.

Em geral, todas as quatro unidades da rede Reserva possuem recepção virtual. Todo o contato é feito por meio de aplicativos de mensagens. Por este motivo, não há recepcionistas. Ao chegar à pousada, o hóspede tem livre acesso ao hall de entrada e às acomodações, após receber previamente as senhas de acesso, às 15h no dia do check-in.

Todas também contam com espaços para coworking, café da manhã, aulas de yoga e art gallery, ação da Reserva que convida artistas locais e internacionais para expressarem sua arte nas paredes das suítes e áreas de convivência.

