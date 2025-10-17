Marcos Caetano discute melhorias para EEs com dirigente regional de Ensino

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na quarta-feira (15) com o dirigente regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira, para discutir melhorias para as escolas estaduais de Americana.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou demandas encaminhadas pelos pais de alunos que relatam a necessidade de instalação de aparelhos de ar-condicionado e outras melhorias na infraestrutura das escolas estaduais. “A educação precisa de atenção constante, e nosso papel é unir forças para garantir que alunos e professores tenham um ambiente adequado para o ensino e o aprendizado. Nosso papel é ouvir as demandas da população e trabalhar em conjunto com os órgãos competentes para garantir um ambiente escolar mais adequado e acolhedor para todos”, ressalta Marcos.

