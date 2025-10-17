Neste fim de semana, sábado (18) e domingo (19), o Complexo Usina Santa Bárbara será cenário do Festival Raízes 2025, com entrada gratuita. O evento valoriza o talento barbarense e regional, reunindo artistas, cavaleiros, gastronomia e estacionamento solidário, além de economia criativa.
O Festival Raízes 2025 é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio Dama Bier e apoio da Comissão Organizadora de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox90.
Com uma programação que celebra a identidade local, o evento contará com shows de Matogrosso & Mathias no sábado (18), às 22 horas, e da cantora Bruna Viola no domingo (19), às 20 horas, como atrações principais, além de apresentações de Felipe Delafiori, Sheila Canova, Banda Estrela Perdida – Tributo a João Paulo e Daniel, Orquestra Barbarense de Violas, Raí Emanuel, Banda Projeto Raízes e Dany e Diego.
“É pra anotar na agenda! Em 2025 o Festival Raízes ganhou mais um dia e acontece nos dias 18 e 19 de outubro no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Para celebrar a nossa cultura e a história da música sertaneja, teremos no dia 18 a dupla Matogrosso & Mathias e no dia 19 a cantora Bruna Viola. Boa música, boa gastronomia e a nossa gente em um dos cartões-postais da nossa cidade. Este é o Festival Raízes. Todo mundo convidado”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.
Programação musical
No dia 18 (sábado), a programação terá início às 16h30 com Felipe Delafiori, seguida de Sheila Canova às 18 horas, Banda Estela Perdida – Tributo a João Paulo e Daniel às 20 horas e encerramento com Matogrosso & Mathias, a partir das 22 horas.
Já no dia 19 de outubro (domingo), a partir das 11 horas acontece o 15º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros, com concentração no Parque Araçariguama e chegada ao Complexo Usina. No palco do Complexo Usina Santa Bárbara, a programação musical começa às 13 horas com a Orquestra Barbarense de Violas, seguida de Raí Emanuel às 14h30, Banda Projeto Raízes às 16 horas, Dani e Diego às 18 horas e Bruna Viola no grande show de encerramento, às 20 horas.
Desfile de Cavaleiros e Muladeiros
A concentração do 15º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara d’Oeste acontece a partir das 9 horas, no Parque Araçariguama, localizado no Jardim Itamaraty. A saída oficial do desfile está marcada para 11 horas. Do Araçariguama, os participantes seguem pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques, atravessam a ponte após a rotatória e continuam em direção ao Parque dos Ipês, no Jardim Belo Horizonte. Na sequência, acessam a Avenida de Cillo, passando pela Ponte José Eduardo Rosamilia rumo ao Centro.
O desfile então retorna à Avenida Corifeu de Azevedo Marques, virando à direita na Rua Riachuelo e depois à esquerda na Avenida Pérola Byington. O trajeto segue pela Avenida Tiradentes, passando em frente ao Paço Municipal, até alcançar a Avenida Monte Castelo.
Após esse trecho, os cavaleiros transpõem a SP-306 (rotatória) e acessam a Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135). O cortejo então entra no Residencial Dona Margarida pela Rua José Mathias Filho, vira à esquerda, passando pelas ruas Antonio Argente e Aristeo Carlos Pereira, até chegar ao destino final: o Complexo Usina Santa Bárbara.
Gastronomia solidária
O Festival Raízes 2025 também reforça o compromisso social com uma Praça de Alimentação Solidária, formada por sete instituições beneficentes: Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso, Serviço de Assistência Social Meimei, Corporação Musical União Barbarense (COMUB), Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança e Associação Vinde à Luz.
O público poderá saborear uma grande variedade de pratos, lanches, sobremesas e bebidas — como feijão tropeiro, arroz carreteiro, parmegiana, pastéis, lanches de costela, bolo de pote, açaí e muito mais — em um ambiente acolhedor. Confira cardápio completo.
Economia Criativa
Além da música e gastronomia, o evento terá espaço para 24 expositores no Espaço de Economia Criativa. O público encontrará produtos feitos à mão, como roupas, acessórios, peças de crochê, esculturas, perfumes artesanais, artigos em madeira e moda country, conforme abaixo.
Confira mais detalhes da estrutura do festival:
Como chegar
O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP. O acesso para o evento será pela SP-306 Rodovia Luís Ometto e SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento.
Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.
Estacionamento solidário
O estacionamento do evento será explorado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, em modelo solidário, com preços definidos pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo). Os valores são de R$ 30 para automóveis, R$ 15 para motos, R$ 70 para vans e micro-ônibus e R$ 100 para ônibus, além de guarda-volumes a R$ 5. Os locais de estacionamento incluem o Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, com acessos pelo Caminho dos Flamboyants e pela SP-135.
A arrecadação será revertida à instituição. O preço público para estacionamento no evento foi fixado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a instituição foi selecionada por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos.
Transporte por aplicativo/Táxi
Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será no início do Estacionamento Solidário via Rua Antonio Júlio, no Residencial Dona Margarida.
Acessibilidade | Transporte adaptado
O Transporte Adaptado Municipal, também vinculado à Secretaria de Administração, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida credenciadas no Município pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.
Para se credenciar no serviço é preciso protocolar uma série de documentos via 1doc do site da Prefeitura pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.
Acessibilidade | Vagas especiais PCD
Para cadeirantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, haverá estacionamento interno pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.
Acessibilidade | Pessoas com deficiência/cadeirantes
Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o evento contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, com acesso pela cabine técnica. O Complexo Usina Santa Bárbara conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal, além de banheiros químicos especiais instalados para o festival.
Pontos de hidratação
O Festival Raízes contará com três pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo Complexo Usina Santa Bárbara, localizados nas proximidades do banheiro de alvenaria externo (entrada do Complexo), banheiro de alvenaria interno e ao lado do Salão Francês.
Segurança
Amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.
Itens permitidos
Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo “Ziplock”, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.
Itens proibidos
Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos e garrafas (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.
Ambulantes
Não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.
Pet friendly
O Festival Raízes 2025 é pet friendly. Mesmo assim, a organização ressalta a obrigatoriedade do obrigatório uso de coleira e guia em todas as raças e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.
Ambulatório médico
A estrutura do evento conta com Ambulatório Fixo localizado no primeiro galpão do Complexo. Serão disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.
Economia Criativa
Adriana Cardoso de Souza – tapetes 100% malha, sousplat, jogos de tapetes e de banheiro
Ana Lígia Lúcio de Freitas Ribeiro – amigurumi, personagens, bichinhos, chaveiros e ponteiras
Antônio Carlos Rodrigues – cachepots, chaveiros, porta objetos, comedouros para PET e jogos educativos em madeira
Bernadete Camargo Queiroz – toucas, roupinhas de bonecas em crochê, pintura em tecidos, suporte de plantas e cobre jarra
Dalva Aparecida Melo – jogos educativos, fantoches, panos de prato em costura criativa e artística
Dilma Barbosa Bispo – tapetes, jogo de cozinha e banheiro
Edma de Souza Santos – acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos
Elisabete Morais – roupas, chinelos, tapetes, bolsas e toucas de crochê
Gertrudes Furlan Sales – pintura e decoupage em madeira e outros materiais
Geferson Estilu’s – moda country, vestuário e bonés
Gisele Cristina Lopes Megiato – chaveiros de letras e chinelos bordados
Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais e chaveiros
Larissa Rodrigues – chinelos bordados, canetas decoradas, chaveiros, terços e acessórios
Maria Aparecida Dias Venerando – bolsas, chapéus e chinelos em crochê
Maria Monteiro – perfumaria, sabonetes, body splash, velas aromáticas e aromatizadores
Maria Socorro Silva – acessórios pulseiras de couro, colares, brincos, tornozeleiras, anéis, pedras e filtro dos sonhos
Marinez Dias Miranda – bolsas de crochê
Nazaré Alves Piedade – tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado
Nilza da Silva – crochê, patchwork e pinturas em tecidos
Silvaneide Ferreira Sousa – laços, turbantes e scrunchies
Silvia Maria Angolini – moda country, cintos, chapéus, bota, botina, vestuário, acessórios e bonés
Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, necessaries e porta objetos em costura criativa
Suzana Chiquetto – bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, safari e bonecas, chaveiros e toucas
Vanesa Eloisa Tempesta – chaveiros, bonecos, animais em feltro e peças em bordado ponto cruz
Serviço:
Festival Raízes de Santa Bárbara | 2025
Dias 18 e 19 de outubro (sábado e domingo)
Programação:
Sábado (18/10)
16h30 – Felipe Delafiori
18h – Sheila Canova
20h – Banda Estrela Perdida – Tributo a João Paulo e Daniel
22h – Matogrosso & Mathias
Domingo (19/10)
11h – Desfile de Cavaleiros e Muladeiros (concentração no Parque Araçariguama)
13h – Orquestra Barbarense de Violas
14h30 – Raí Emanuel
16h – Banda Projeto Raízes
18h – Dany e Diego
20h – Bruna Viola
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita