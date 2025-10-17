Professora Juliana cobra gestão e planejamento estratégicos do DAE

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a gestão e o planejamento estratégico do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE).

No documento a vereadora destaca que a crise hídrica atualmente enfrentada pelo município tem ocasionado interrupções prolongadas no abastecimento de água em diversos bairros, comprometendo o bem-estar da população e a regular prestação dos serviços públicos essenciais. “Estive reunida com engenheiros de uma grande empresa de tratamento de água e esgoto e discutimos as razões para um índice de perdas de água de 55% – isso é, de toda a água que se produz, 55% são perdidos em vazamentos – e alternativas complementares à captação de água no Rio Piracicaba”, afirma Juliana.

A autora pergunta no documento qual a cobertura dos sistemas de redução de pressão em relação à rede de distribuição de água tratada em Americana; se foram adotados procedimentos de redução da pressão da rede de distribuição de água tratada com o objetivo de reduzir os vazamentos; e se existe cronograma, mapeamento ou qualquer outro documento em relação aos reparos de vazamentos realizados no primeiro semestre de 2025. Pede, também, cópia dos planos de ação e investimentos e devolutivas das instituições, se houver.

O requerimento foi aprovado na sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

