Defesa Civil de Sumaré alerta para frente fria, chuva e queda de temperatura

A Defesa Civil de Sumaré alerta a população para as mudanças climáticas previstas para os próximos dias. De acordo com os modelos meteorológicos, o sistema de instabilidade que atua sobre o Sul do Brasil deve avançar em direção ao Estado de São Paulo, provocando pancadas de chuva isoladas já nesta sexta-feira (17) na região de Sumaré.

O destaque, porém, será o sábado (18), quando a chegada de uma nova frente fria deve provocar chuvas fortes acompanhadas de raios, ventos intensos e, em pontos isolados, até queda de granizo. A partir de domingo (19), a frente fria avança, as temperaturas caem de forma acentuada e a sensação térmica será de frio em todo o município.

A Defesa Civil orienta que os moradores redobrem os cuidados durante o período de instabilidade, evitando locais abertos durante tempestades e não se abrigando sob árvores ou estruturas metálicas. Em caso de ventos fortes, recomenda-se recolher objetos soltos que possam ser arremessados, como vasos e coberturas leves.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Sumaré pelo telefone 199, Bombeiros no 193 ou a Policia Municipal pelo 153.

O órgão segue em monitoramento constante das condições climáticas, com equipes de prontidão para eventuais ocorrências causadas pelas chuvas.

