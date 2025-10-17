Residência em Itu reúne tudo o que é preciso para viver bem em meio à natureza – confira o projeto de 700 m²
|
|
|
Residência em Itu reúne tudo o que é preciso para viver bem em meio à natureza
|
Com 700 m², projeto de interiores assinado por Cristiane Schiavoni aposta na madeira, soluções sob medida e na integração de ambientes para unir sofisticação e acolhimento
Leia + sobre moda e casa
|
|
|
|
Cada detalhe realça o estilo de vida da família: desde a marcenaria personalizada até a escolha dos materiais, tudo denota uma morada funcional, acolhedora e perfeita para receber amigos e familiares | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Foto: Carlos Piratininga
|
|
|
Construída para um casal com dois filhos, de 10 e 6 anos, a casa de 700 m² em Itu, interior de São Paulo, foi personalizada ao máximo pela arquiteta Cristiane Schiavoni. O projeto de interiores acompanhou a premissa de transformar o layout em ambientes completamente funcionais, muito aconchegantes e com uma beleza que fizesse jus tanto com a paisagem em seu entorno, como pela edificação que traduz a contemporaneidade com o emprego da estrutura metálica, generosas esquadrias de vidros e materiais naturais. “O resultado manteve o caráter rústico e acrescentou sofisticação“, acentua a profissional.
|
|
|
Segundo ela, o desafio focou-se justamente em unir a linguagem arquitetônica da residência com soluções de interiores totalmente customizadas. Para tanto, a profissional executou a integração de espaços a partir de um detalhamento preciso que envolveu desde a marcenaria, iluminação e a circulação. “Nosso objetivo era transformar a casa em uma morada que, ao mesmo tempo, fosse receptiva, prática e superelegante. Todas as decisões foram voltadas para o convívio familiar e o prazer de recepcionar os amigos“, relata.
|
|
|
Living e sala de estar
|
|
A integração perfeita entre o living e a sala de jantar resultou em duas áreas que acolhe a todos de um jeito inspirador. Entre os elementos especificados pela arquiteta Cristiane Schiavoni, a madeira predomina com sua presença no forro, mobiliário e painéis que percorrem e percorrem toda a extensão | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
O living foi pensado como um ambiente que afaga desde a entrada e se conecta naturalmente à sala de jantar. “Como um lounge de boas-vindas, ele não é apenas uma sala de estar, mas um ponto de encontro que já prepara o clima para todo o restante da casa”, descreve a profissional.
|
|
|
A madeira atribui, de maneira competente, as características que Cristiane buscava para a residência e é vista no forro que se estende até o home theater. Para abrir o sentido de continuidade entre os ambientes, ela entra também em cena na versão ripada, quando reveste as paredes e camufla a porta do banheiro.
|
|
|
|
Outro destaque é a adega envidraçada que valoriza o living como um prazer ao convívio | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Realizada em parceria com a Art Des Caves, sob o comando da Cris, a adega recebeu tratamento específico para manter a temperatura e a umidade ideais. Seu interior foi desenhado para acomodar, diligentemente, diferentes tipos de garrafas e é vedada por uma porta em vidro especial, preenchida com gás, junto com a vedação hermética.
|
|
|
Lavabo
|
|
O lavabo surpreende pela escolha de materiais e detalhes funcionais, como bancada de tronco esculpido, espelho orgânico e torneira suspensa que desce do teto | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
O lavabo é pequeno, mas impactante. A bancada foi esculpida a partir de um tronco de madeira maciça, devidamente tratada, que recebeu uma estrutura em aço chumbada na parede para garantir sua estabilidade, e se completa com a torneira que desce do teto.
|
|
|
Home Theater
|
|
Planejado para oferecer conforto acústico e visual, o home theater combina um telão retrátil, projetor embutido e caixas de som distribuídas no teto, resultando numa experiência de cinema em casa que não interfere na estética do ambiente | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Fechado por portas de correr, o home theater se abre ou se isola conforme a decisão dos moradores. Para ofertar comodidade visual e acústica, a profissional detalha que as paredes receberam a aplicação de um revestimento cimentício que lembra pedra e tecidos. “Sem contar que a madeira se soma com o seu papel como isolante sonoro”, enumera.
|
|
|
Sobre os equipamentos de áudio e vídeo, telão é fixo e o projetor foi embutido em lift retrátil que o permite desaparecer quando não estão em uso. Já as caixas de som foram integradas ao forro e os demais equipamentos reunidos em armário lateral.
|
|
|
A arquiteta planejou conduítes e passagens de cabos que asseguraram uma estética limpa e eficiência técnica. “Era fundamental que o espaço oferecesse a sensação de uma sala de cinema, mas com conforto residencial”, explica.
|
|
|
Cozinha
|
|
Com uma estrutura dos sonhos, a cozinha idealizada pela arquiteta Cristiane Schiavoni é composta por ilha central com cooktop, coifa embutida e uma cristaleira dupla face que se integra ao gourmet. Toda a elaboração entregou o conjunto perfeito para cozinhar e interagir com convidados | Foto: Carlos Piratininga
|
|
|
A cozinha ganhou marcenaria da Bontempo no acabamento Laminatto Galassia e metais pretos que reforçam a identidade contemporânea. A ilha central abriga o cooktop, a cuba e a coifa de exaustão embutida na própria bancada e que só aparece quando acionada.
|
|
|
|
Detalhes da cristaleira que se tornou ainda mais esplendorosa com o acervo da casa | Foto: Carlos Piratininga | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Área Gourmet
|
|
Com espaçosa bancada ilha de 4 m, a área gourmet concretiza todos os sonhos: desde a pizza até o churrasco, passando por outros pratos cuja cocção pode acontecer no cooktop ou no forno elétrico | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Com tudo o que um espaço gourmet possa ter direito na parte gourmet, a arquiteta não economizou na riqueza de detalhes. A começar pela generosa bancada em lâmina sintética de alta resistência que suporta variações de temperatura e uso intenso, a área não deixa ninguém passar vontade. “Minha alegria é ver que conseguirmos integrar tantos equipamentos sem comprometer a circulação. Para ser sincera, o resultado superou as expectativas“, celebra Cris.
|
|
|
Área de Lazer
|
|
Piscina aquecida com borda infinita, deck em madeira e mobiliário resistente às intempéries transformam a área externa em um refúgio confortável e integrado à paisagem. “Um pedacinho do paraíso“, sintetiza a arquiteta Cristiane Schiavoni | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
A área externa foi desenhada como extensão natural dos interiores e a piscina não tem seu uso limitado aos dias de sol: climatizada, está sempre pronta para as quatro estações do ano. Na sua finalização, foi revestida em pedra natural, que garante durabilidade e efeito estético requintado, além do piso interno avançar até o espaço externo. O deck em madeira reforça a integração com o paisagismo e dispõe de uma seleção de móveis próprios para a área externa.
|
|
|
Pavimento Superior
|
|
Valorizando a rotina da família e o aproveitamento dos ambientes, o andar superior abriga espaços funcionais e íntimos como academia e sala de TV com cantinho do café embutido, frigobar e circulação prática | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
No andar superior, a sala íntima funciona como um ponto de encontro cotidiano da família. O sofá tipo chaise convida ao descanso e ao convívio, enquanto a academia atende muito mais do que a prática de atividade física: com vista para o jardim, recebeu painel ripado que esconde frigobar, cuba e máquina de café, garantindo praticidade sem a necessidade de descer até a cozinha. Esse detalhe valoriza a rotina e oferece independência no uso dos ambientes.
|
|
|
Suíte master, closets e banheiro do casal
|
|
A suíte master concebida pela arquiteta Cristiane Schiavoni se destaca pela devoção à permanência e a percepção de que quem a usufrui também se torna parte da natureza por conta do fechamento de vidro. O balanço suspenso é um afago e se alinha com um conselho eternizado por Sócrates: “Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais”. O ócio também faz parte de uma vida bem vivida | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Entre os destaques do dormitório, a cabeceira horizontal iluminada valoriza o décor e a cama baixa foi escolhida para acomodar o colchão alto. “A cama precisa propiciar ergonomia para o movimento se deitar e se levantar”, ressalta a profissional. As cortinas motorizadas garantem privacidade e controle de iluminação por conta das esquadrias de vidro.
|
|
|
|
O closet do casal se sobressai pelo acesso confortável aos armários e prateleiras bem distribuídos, além do banheiro e a penteadeira suspensa | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
|
Tal qual uma sala de banho, a arquiteta Cristiane Schiavoni enfatizou o luxo de aproveitar a intimidade. Banheira freestanding e a duplicidade dos itens permite a individualidade, ao mesmo tempo em que o casal desfruta da companhia um do outro | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Quarto do filho mais velho
|
|
O quarto do primogênito reflete sua paixão pelo Corinthians com papel de parede temático e paleta preto e branca | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Inspirado na paixão pelo Corinthians, dormitório segue a paleta do preto e branco e se destaca pelo papel de parede que homenageia o ex-jogador Ronaldo Fenômeno. A escrivaninha multifuncional serve tanto para estudos, quanto para montagem de LEGO e as prateleiras acomodam a coleção de action figures e o espaço de videogame.
|
|
|
“O quarto foi desenhado para acompanhar a fase atual, mas também pensando no crescimento. Trouxemos referências ao futebol, mas mantivemos uma base neutra para que o ambiente se adapte ao futuro”, explica a arquiteta. Além disso, o quarto dos dois filhos do casal contam com banheiro individuais.
|
|
|
Quarto do filho mais novo
|
|
O dormitório do filho mais novo combina uma cama suspensa resguardada por cordas de segurança | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
O quarto do caçula foi projetado para estimular a imaginação. O papel de parede de super-herói cria atmosfera lúdica e a cama suspensa acomoda os hóspedes em uma atmosfera divertida.
|
|
|
|
Os banheiros dos filhos possuem bancada adaptada à altura das crianças, armários com profundidade adequada para organizar itens pessoais e revestimentos trabalhos
no preto e cinza | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Quarto e banheiro de hóspedes
|
|
Bicamas flexíveis entregam versatilidade ao quarto de hóspedes | Projeto de Interiores: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Fotos: Carlos Piratininga
|
|
|
Duas bicamas aumentam a capacidade do ambiente e a ausência de mesas de cabeceira favorece a movimentação das camas. O banheiro tem revestimento brilhante na parede, que contrasta com porcelanato de efeito cimento queimado. “É um quarto versátil e um banheiro com personalidade própria, sem perder a conexão com o resto da casa“, finaliza Cristiane.
|
|
|
Sobre a arquiteta Cristiane Schiavoni, @cristianeschiavoni
|
|
|
Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (FAU-USP), Cristiane Schiavoni atua na área de arquitetura, decoração e reforma desde 1996 e hoje, o escritório que leva seu nome, tem mais de 20 anos de história, reunindo centenas de projetos dentro e fora do Estado de São Paulo. Em suas criações residenciais e comerciais, publicadas em importantes veículos brasileiros, elementos-surpresa e toques de cor se misturam aos recursos que garantem o conforto e o aconchego dos moradores.
Acabamentos aplicados de maneira incomum e materiais versáteis também são presenças constantes nos trabalhos de Cristiane Schiavoni. O resultado se reflete na concepção de ambientes modernos, humanizados e dinâmicos, que convidam ao bem-estar e, principalmente, traduzem a essência de cada cliente.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP