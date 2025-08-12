Americana discute direitos dos idosos em pré-conferências a partir desta 4ª-feira
Leia Mais notícias da cidade e região
A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+ e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), promoverá, a partir de quarta-feira (13), um ciclo de pré-conferências preparatórias para a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
O evento principal será realizado no dia 28 de agosto (quinta-feira), das 7h30 às 14h, no UNISAL campus Maria Auxiliadora (Avenida de Cillo, 3500 – Parque Universitário), com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.
A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do debate e da participação popular: “É uma oportunidade de refletir e escutar a população sobre o enfrentamento dos desafios da pessoa idosa, apresentar o trabalho já desenvolvido no município e buscar novas ações para promovermos a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos”.
Para a presidente do COMID, Mariana Zimermann, a conferência é “um momento de extrema importância. O município de Americana tem uma população idosa muito ativa, consciente e cada vez mais saudável, mas ainda há um quadro de vulnerabilidade e violência. Convido todos a participar e contribuir com ações de políticas públicas para a população idosa”.
As discussões serão guiadas por cinco eixos orientadores:
1. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;
2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;
3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar;
4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;
5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.
Confira a programação das pré-conferências:
13/08 • 9h30
Equipe SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Guanabara
Local: Rua Botafogo, 131 A – Jardim Guanabara
13/08 • 8h30 às 10h30
Equipe SCFV Caminho e CRAS São Jerônimo
Local: SCFV Caminho (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)
14/08 • 9h
SCFV APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana) e CRAS Praia Azul
Local: SCFV APAM (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)
14/08 • 13h30
Equipe CRAS Guanabara
Local: ACOFAM (Associação Comunidade da Família) – Rua Duque de Caxias, 1.131 – Vila Brieds
15/08 • 14h
Instituto São José
Local: Instituto São José
Local: Rua Fortunato Nardini, 458 – Praia dos Namorados
18/08 • 13h30
Equipe SCFV Cruzada das Senhoras Católicas e CRAS Jardim Nossa Senhora
Local: Centro Comunitário Antonio Zanaga (Rua Cruz e Souza, 30 – Antonio Zanaga)
18/08 • 13h às 14h10
Centro Dia
Local: Centro Dia (Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória)
20/08 • 9h
Equipe SCFV e CRAS São Manoel
Local: SCFV SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) – Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo
21/08 • 9h
Equipe SCFV e CRAS Mathiensen
Local: Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)
22/08 • 9h
República para Pessoas Idosas – Vida Longa
Local: Vida Longa (Rua Lúcio Alves, 60 – Parque Jaguari)
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP