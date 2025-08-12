Americana discute direitos dos idosos em pré-conferências a partir desta 4ª-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+ e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID), promoverá, a partir de quarta-feira (13), um ciclo de pré-conferências preparatórias para a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

O evento principal será realizado no dia 28 de agosto (quinta-feira), das 7h30 às 14h, no UNISAL campus Maria Auxiliadora (Avenida de Cillo, 3500 – Parque Universitário), com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do debate e da participação popular: “É uma oportunidade de refletir e escutar a população sobre o enfrentamento dos desafios da pessoa idosa, apresentar o trabalho já desenvolvido no município e buscar novas ações para promovermos a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos”.

Para a presidente do COMID, Mariana Zimermann, a conferência é “um momento de extrema importância. O município de Americana tem uma população idosa muito ativa, consciente e cada vez mais saudável, mas ainda há um quadro de vulnerabilidade e violência. Convido todos a participar e contribuir com ações de políticas públicas para a população idosa”.

As discussões serão guiadas por cinco eixos orientadores:

1. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar;

4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.

Confira a programação das pré-conferências:

13/08 • 9h30

Equipe SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Guanabara

Local: Rua Botafogo, 131 A – Jardim Guanabara

13/08 • 8h30 às 10h30

Equipe SCFV Caminho e CRAS São Jerônimo

Local: SCFV Caminho (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

14/08 • 9h

SCFV APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana) e CRAS Praia Azul

Local: SCFV APAM (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

14/08 • 13h30

Equipe CRAS Guanabara

Local: ACOFAM (Associação Comunidade da Família) – Rua Duque de Caxias, 1.131 – Vila Brieds

15/08 • 14h

Instituto São José

Local: Instituto São José

Local: Rua Fortunato Nardini, 458 – Praia dos Namorados

18/08 • 13h30

Equipe SCFV Cruzada das Senhoras Católicas e CRAS Jardim Nossa Senhora

Local: Centro Comunitário Antonio Zanaga (Rua Cruz e Souza, 30 – Antonio Zanaga)

18/08 • 13h às 14h10

Centro Dia

Local: Centro Dia (Rua Guerino Gobbo, 499 – Jardim Glória)

20/08 • 9h

Equipe SCFV e CRAS São Manoel

Local: SCFV SOMA (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) – Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo

21/08 • 9h

Equipe SCFV e CRAS Mathiensen

Local: Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen)

22/08 • 9h

República para Pessoas Idosas – Vida Longa

Local: Vida Longa (Rua Lúcio Alves, 60 – Parque Jaguari)

