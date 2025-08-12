Americana divulga lista final de aprovados para cursos livres na Escola de Música

A Prefeitura de Americana divulgou, nesta segunda-feira (11), a lista final de candidatos aprovados no processo seletivo para os cursos livres oferecidos pela Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo. A relação completa está disponível em http://bit.ly/40WzfSA. As aulas começam nesta segunda na escola, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

São, ao todo, 93 aprovações em cursos gratuitos agrupados em três modalidades: instrumento, prática de grupo e teóricos. Os alunos receberam a comunicação da aprovação via e-mail e frequentarão cursos de bateria; contrabaixo acústico; introdução ao violino irlandês (fiddle); viola clássica (orquestra); trompa; clarineta; flauta transversal; piano; saxofone; trombone, bombardino e tuba; violão clássico; violoncelo; banda sinfônica; combo de prática instrumental; orquestra sinfônica; orquestra infanto-juvenil; percussão – ritmos brasileiros; percepção musical (iniciante) e teoria musical (iniciante).

Os cursos de instrumento e os cursos teóricos têm duração de seis meses e vão até dezembro de 2025. Já os de prática de grupo destinados a alunos com alguma experiência no instrumento podem ser prorrogados por até um ano.

“A Escola Municipal de Música é um dos pilares culturais de Americana, por representar não apenas um espaço de aprendizado, mas também um símbolo de acesso democrático à arte. É uma política pública presente na administração Chico Sardelli e Odir Demarchi e que enriquece nossa identidade artística e fortalece o orgulho de ser americanense”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

