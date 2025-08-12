Fakenews – Uma imagem que começou a circular em grupos de WhatsApp gerou confusão e desinformação em cidades da região. Em Americana, o conteúdo se espalhou rapidamente, já em Santa Bárbara d’Oeste, houve até quem publicasse nas redes sociais afirmando que se tratava do hospital da cidade.

A checagem feita pelo portal revela que a fotografia não foi registrada no Brasil. O mesmo arquivo circula desde o fim de semana em páginas e perfis do México, sem qualquer relação com unidades de saúde brasileiras.

O caso reforça a importância de verificar a origem e a veracidade de conteúdos antes de compartilhar. Notícias falsas comprometem a informação de qualidade e podem gerar pânico desnecessário na população.

