A cantora Priscila Senna se prepara para um dos momentos mais marcantes da sua carreira com a gravação do audiovisual “TBT da Musa”, no dia 27 de agosto, no Marco Zero do Recife. O evento, aberto ao público, será uma grande celebração de sua trajetória, celebrando seus 15 anos de carreira, reunindo fãs de todo o Brasil é um time de estrelas da música brasileira, entre elas, a participação especial de Simone Mendes.

Conhecida como uma das vozes mais queridas do país, Simone Mendes sobe ao palco para dividir com Priscila mais um momento especial desta amizade de anos. “Simone é uma artista admirável! Sempre tive o sonho de gravarmos juntas, desde que a conheci lá no Forró do muído. Ela ter aceitado o convite deste DVD tão especial pra mim, foi incrível. Deus realiza os sonhos do meu coração e estou realizando mais um ao gravar com a Simone”, celebra Priscila Senna.

Além de Simone, o audiovisual “TBT da Musa” contará com as participações de Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza, em um repertório que trará seis músicas inéditas e regravações de grandes sucessos da carreira de Priscila.

O “TBT da Musa” é um dos maiores projetos da carreira da anfitriã, contando com palco gigantesco, estrutura de evento internacional, looks exclusivos e novidades que consolidam Priscila Senna como um dos principais nomes da música brasileira, unindo memória e emoção em um espetáculo gratuito e inesquecível no coração do Nordeste, no Recife.

Priscila acumula milhões de streams e parcerias de destaque, como “Alvejante” com Zé Vaqueiro, “Pote de Ouro” com Liniker no álbum Caju, além de colaborações com Xand e Nattan, além de ter se apresentado em grandes palcos nacionais como a Virada Cultural de São Paulo, o Galo da Madrugada e as principais festas juninas, passando por mais de 30 cidades em junho, entre elas Caruaru (eleito melhor show da festa), Campina Grande, Salvador e Aracaju.

