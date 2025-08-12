De dois maços por dia a uma vida sem fumaça: histórias de superação no “Saúde sem Tabaco” de Santa Bárbara

Inscrições para novas turmas de programa que ajuda a parar de fumar podem ser feitas nas Unidades Básicas de Saúde

Por anos, o cigarro foi o refúgio de Estela Bernardino da Rocha Força, 59 anos — um maço e meio por dia, às vezes até dois — para lidar com a ansiedade, irritação e nervosismo. Hoje, ela está entre os 40% a 50% dos participantes do Programa “Saúde sem Tabaco”, da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, que conseguem abandonar o vício ao final do tratamento.

“Eu descontava tudo no cigarro. Era pesado mesmo para mim”, lembrou a dona de casa. A virada veio de forma silenciosa: ela procurou a UBS mais próxima da sua casa, preencheu a ficha sem contar para ninguém e só avisou a família quando foi chamada para participar do Programa. “Hoje estou há quase 40 dias sem colocar um cigarro na boca. Meu cheiro, meu cabelo, tudo mudou. Não é fácil, mas também não é impossível. A gente não nasceu fumando, então pode tirar isso da vida. Basta querer”, exclamou.

A história de Márcio Renato Pires de Lima, de 67 anos, é diferente, mas traz a mesma mensagem de persistência. Ele já havia abandonado o cigarro por 15 anos, mas voltou a fumar. Desta vez, decidiu que precisava de apoio. “O acompanhamento aqui é essencial, principalmente no psicológico. É muito melhor parar do que continuar, todo mundo sabe que não faz bem. E ainda sobra no bolso — eu gastava cerca de R$ 150 por mês com cigarro. É vantagem para todos os lados”, pontuou.

Gislaine Nascimento da Silva, de 32 anos, fumava há 16 anos e acreditava que largar o vício seria um processo longo e difícil. Para sua surpresa, conseguiu parar em apenas uma semana após iniciar o programa gratuito da Prefeitura. “Eu até pensei em desistir se não conseguisse, mas foi muito rápido. Não desista, é possível e vale a pena”, completou.

O grupo do qual eles fizeram parte encerrou as atividades nesta segunda-feira (11), no Centro Social Urbano, com avaliação final, entrega de certificados e confraternização. Foram cerca de três meses de encontros semanais com acolhimento, testes para avaliar o grau de dependência, consultas médicas e odontológicas, reuniões motivacionais e terapêuticas, e acompanhamento psicológico e farmacêutico.

O “Saúde sem Tabaco” é coordenado pelo Núcleo de Ações Coletivas (NAC) da Secretaria de Saúde e realizado de forma gratuita, com equipe multiprofissional capacitada pelo CRATOD (Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas), em São Paulo. As inscrições para novas turmas podem ser feitas nas Unidades Básicas de Saúde. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde definirá o novo cronograma e iniciará as convocações para o próximo grupo.

