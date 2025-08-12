Harri Lorenzi sugere estacionamentos verdes na região

Harri Lorenzi, do Plantarum Nova Odessa, foi aos Estados Unidos e mostrou que a região e o Brasil podem se beneficiar de estacionamentos mais verdes. E fez uma crítica a como nós lidamos com as leis e a natureza. Ele registrou uma cena que raramente veríamos por aqui: um estacionamento completamente sombreado por grandes árvores.

Enquanto no Brasil essa solução ainda é pouco adotada — muitas vezes por receio de quedas de galhos e questões de responsabilidade civil — em outros lugares ela é amplamente utilizada para conforto térmico, integração paisagística e valorização do espaço urbano.

Um convite à reflexão: como podemos incorporar mais natureza ao nosso dia a dia, inclusive nos espaços mais comuns?

