Americana discute orçamento 2026 esta quarta no Paço

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Fazenda e de Planejamento, realiza audiência pública para apresentação das propostas do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, nesta quarta-feira (23), às 18h.

A audiência será realizada no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal (Avenida Brasil, nº 85 – Centro), e também pode ser acompanhada de forma online pelo site www.americana.sp.gov.br/audiencia/ppa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A participação da população é fundamental, pois marca o início do processo orçamentário para o exercício de 2026.

“O PPA é um instrumento de planejamento que estabelece os objetivos, diretrizes e metas da Administração Pública a médio prazo — ou seja, por um período de quatro anos — por meio da seleção dos programas governamentais a serem executados durante sua vigência”, explica a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Já a LDO, acrescenta a secretária, é um instrumento que define as metas e prioridades da administração e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), apresentada em setembro. Ela trata do equilíbrio entre receitas e despesas, do controle de custos, entre outros requisitos.

Americana com participação, pede Guidolin

“A participação da comunidade é essencial, pois estaremos definindo diretrizes para o desenvolvimento de Americana a longo prazo, por meio do PPA, assim como os investimentos mais próximos de serem concretizados, por meio da LDO”, afirma o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

A realização da audiência atende às determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 5.717, que regulamenta a realização de audiências públicas.

Leia + sobre partidos política regional