O secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, representou o prefeito Chico Sardelli nesta terça-feira (18), na reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada no Espaço Mescla da PUC-Campinas.

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Entre os assuntos de interesse regional discutidos no encontro esteve a proposta de transformar os municípios da RMC no “Vale do Silício Brasileiro”, com a atração de empresas dos setores de tecnologia e inovação.

“Caso a proposta seja aprovada, os municípios assinarão um termo de compromisso de incentivo à inovação e tecnologia”, afirmou o secretário.

Americana já conta com duas iniciativas previstas na proposta.

Uma delas é o sandbox regulatório, ambiente experimental destinado a testes de produtos, serviços ou modelos de negócio inovadores. A ferramenta foi proposta pelo vereador Lucas Leoncine e regulamentada pela Administração Municipal.

A outra é uma política de incentivo e atração de empresas de tecnologia e inovação. Em Americana, essa iniciativa está representada pelo i9 Americana, criado em 2022.

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