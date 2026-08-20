Casa da Agricultura recebe visita de 60 alunos da Casa da Criança Manacá

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, recebeu na Casa da Agricultura – Unidade de Educação Ambiental – a visita de alunos da Casa da Criança Manacá nesta terça-feira (18). A visita foi guiada pela equipe da Unidade, e diversas atividades educativas foram administradas às cerca de 60 crianças presentes.

Durante a visita, no período da manhã e da tarde, os alunos participaram de atividades de educação ambiental e lúdicas, como a visita à horta orgânica, brincadeiras envolvendo a temática da reciclagem, a observação de maquete construída com reaproveitamento de resíduos e a visita à “Vila das Abelhas”.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura e interlocutora do PMVA (Programa Município VerdeAzul) de Americana, Kátia Birke, celebrou a realização da visita guiada. “As visitas que recebemos são uma forma de difundir conhecimento a respeito de práticas sustentáveis para as crianças de nossa cidade. Incentivar atividades como as de hoje fortalece no longo prazo o compromisso que a sociedade civil deve ter com a preservação do meio ambiente”, explicou.

“A Prefeitura de Americana compreende o impacto que as visitas à Casa da Agricultura têm para a formação de cidadãos cada vez mais conscientes e responsáveis. A tutela do meio ambiente cabe, afinal, a todos nós, e ela precisa ser continuamente reforçada, por meio de formações que tragam atividades e informações relevantes nesse sentido”, reforçou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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