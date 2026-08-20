O Cartório Eleitoral de Americana, situado no bairro de São Manoel, informou esta quarta-feira que foi restabelecido o atendimento ao público hoje (ontem) (19/08/2026), em decorrência da finalização da reforma do telhado.

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A medida foi necessária para evitar que os procedimentos desse trabalho colocassem em risco a vida dos funcionários e das pessoas que acessassem o prédio da Justiça Eleitoral de Americana.

Serviços dos cartórios só voltam em novembro

Lembramos que os serviços voltados à emissão do 1º Título de Eleitor, regularização do Título Cancelado, Alteração de Dados, Transferência de Título e Cadastro da Biometria só serão restabelecidos depois das eleições, no mês de novembro.

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