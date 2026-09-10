Fernanda Abreu celebra 65 anos de música com sotaque carioca e espírito urbano

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Com sua identidade carioca traduzida em canções que unem balanço, modernidade e espírito urbano, Fernanda Abreu chega aos 65 anos, neste dia 8 de setembro, com um repertório que mistura pop, funk, samba e soul. Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria da artista mais executadas e regravadas no país.

De acordo com os dados da instituição, Fernanda Abreu possui 96 obras musicais e 510 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil. “Você pra mim”, de autoria da própria artista, lidera os dois levantamentos: é a música de seu repertório mais executada nos últimos cinco anos e também a mais regravada, com 16 gravações.

Entre as músicas mais tocadas, “Rio 40 graus” aparece na segunda posição, parceria de Fernanda Abreu com Carlos Laufer e Fausto Fawcett. Na terceira colocação está “A noite”, composta pela artista com Carlos Laufer e Luiz Stein. No levantamento das obras mais regravadas, “Rio 40 graus” também ocupa a segunda posição. Em seguida aparece “Veneno da lata”, parceria de Mowatt Will e Fernanda Abreu.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas de autoria de Fernanda Abreu mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Você pra mim Fernanda Abreu 2 Rio 40 graus Fernanda Abreu / Carlos Laufer / Fausto Fawcett 3 A noite Fernanda Abreu / Carlos Laufer / Luiz Stein 4 Paisagem de amor Fernanda Abreu / Marcelo Lobato / Fausto Fawcett 5 Baile da pesada Fernanda Abreu / Rodrigo Maranhão 6 Garota sangue bom Fernanda Abreu / Fausto Fawcett 7 Veneno da lata Mowatt Will / Fernanda Abreu 8 Do Ben Pedro Luís / Fernanda Abreu 9 Roda que se mexe Fernanda Abreu / Suely Mesquita / Rodrigo Campello 10 Eu quero sol Fernanda Abreu / Liminha / Sofia Abreu Mermelstein

Top 3 das músicas de autoria de Fernanda Abreu mais gravadas

Posição Música Autores 1 Você pra mim Fernanda Abreu 2 Rio 40 graus Fernanda Abreu / Carlos Laufer / Fausto Fawcett 3 Veneno da lata Mowatt Will / Fernanda Abreu

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