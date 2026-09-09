Sumaré conquista 5 premiações na etapa estadual do Prêmio MPT

Sumaré conquista cinco premiações na etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2026

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A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro de Formação dos Profissionais em Educação Municipal (CEFEMS), destaca a participação dos estudantes de Sumaré no Prêmio MPT na Escola 2026. Na etapa estadual da iniciativa, promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), estudantes do município conquistaram cinco colocações nas categorias de Música, Conto, Desenho e Poesia.

A participação de Sumaré teve alcance ampliado neste ano, com o envolvimento de escolas das Redes Municipal e Estadual de Ensino. Após duas etapas de seleção na fase municipal, seis trabalhos foram classificados para representar o município na etapa estadual.

Pela Rede Municipal, foram classificados trabalhos de estudantes da EMEF Antonio Palioto, da EM Sabidinho e da EMEF Anália de Oliveira Nascimento. Pela Rede Estadual, Sumaré foi representada pela EE Prof. Rubens Oscar Guelli e pela EE Jardim Aline.

Na etapa estadual, os estudantes da Rede Municipal de Sumaré conquistaram dois resultados de destaque no Grupo 2, destinado aos estudantes dos 6º e 7º anos e com foco na profissionalização e aprendizagem profissional. Cleiton Benicio de Souza Junior, da EMEF Antonio Palioto, conquistou o 2º lugar na categoria Desenho. Na categoria Música, Gustavo Santos Cardoso, Sophia Lima de Almeida Santos e Lucas Doimo de Oliveira, também da EMEF Antonio Palioto, ficaram em 2º lugar.

Também houve premiações de estudantes da Rede Estadual. Na categoria Música, Isadora Pinheiro Martins Dias, Laura Bugatti Orosco, Laura Gonçalves Teixeira, Manuella Sancho e Sophia Alves Silva, da EE Prof. Rubens Oscar Guelli, conquistaram o 3º lugar.

Pela EE Jardim Aline, Raphaela Xavier dos Santos de Sousa conquistou o 1º lugar na categoria Conto, enquanto Miguel Antonio Rocha Silva ficou com o 3º lugar na categoria Poesia.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Gomes, os resultados mostram a importância de criar espaços para que os estudantes desenvolvam conhecimento e expressem suas ideias por meio de diferentes linguagens.

“Esses resultados mostram que nossos estudantes têm muito a dizer e que a escola é um espaço fundamental para transformar conhecimento em reflexão e criatividade. O mais importante é que, por meio do projeto, eles puderam discutir temas que fazem parte da construção de uma sociedade que protege os direitos de crianças e adolescentes”, disse.