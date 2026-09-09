DAE realiza 200 consertos de vazamentos de água

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 200 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 1º e 7 de setembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante os sete dias, foram realizados 69 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 50 em passeios (VAP) e 66 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 185 reparos de vazamentos aparentes. Além desses serviços, o DAE também identificou e executou reparos em 15 vazamentos não aparentes, que são detectados por meio de pesquisas específicas realizadas na rede de distribuição. Esse trabalho é desenvolvido pela autarquia, por meio de empresa especializada, permitindo localizar perdas que não são visíveis na superfície e realizar os reparos necessários.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Cariobinha, Chácara Santa Cruz, Fazenda Santa Lúcia, Jardim Esplanada, Jardim Glória, Jardim Ipiranga, Jardim Mollon, Jardim N. Sra. Aparecida, Jardim Nova Aliança, Jardim Paulistano, Jardim Progresso, Jardim Santana, Jardim Thelja, Morada do Sol, Nova Carioba, Parque Gramado, Remanso Azul, Residencial Jaguari, Santo Antônio, São Domingos, São Jerônimo, São Luiz, São Manoel, São Vito, Terramérica, Vale das Nogueiras, Vila Bertini, Vila Frezzarin, Vila Louricilda, Vila Medon e Vila Santa Inês.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.