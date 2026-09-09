Americana recebe 10ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã e ExpoCarros no dia 19 de setembro

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Americana será palco, no dia 19 de setembro (sábado), da 10ª edição do Festival de Carrinhos de Rolimã, evento promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew que conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes. A programação será realizada na Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura da Rodoviária de Americana, a partir das 15h, com entrada gratuita.

A iniciativa deve reunir participantes de diferentes cidades da região e promete proporcionar um dia de lazer, diversão e integração para toda a família. Além das tradicionais descidas com os carrinhos de rolimã, o evento contará com exposição de carros, estandes automotivos e de artigos de rolimã, espaço kids, food trucks, artesanato e sorteio de brindes exclusivos.

O evento ainda terá a participação do Grupo Amigos do FlashBack, que promete animar o público com sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990 e os tradicionais passinhos de dança.

Um dos destaques da programação será a tradicional “Corrida Kids”, destinada às crianças. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas diretamente com a organização, no local. Para participar das atividades com os carrinhos de rolimã, será obrigatório o uso de capacete e calçados fechados.

“Chegar à 10ª edição é resultado de muito trabalho e dedicação da equipe, dos familiares e dos nossos colaboradores. O rolimã representa uma oportunidade de reunir diferentes gerações em torno de uma brincadeira que marcou a infância de muitas pessoas. O mais bonito é ver famílias inteiras reunidas, compartilhando histórias e criando novas memórias”, comentou Júlio Gago, um dos organizadores do festival.

“Promovemos o encontro de carros em Americana há vários anos, e produzir este festival juntamente com o rolimã é reviver bons tempos mantendo essa paixão do brasileiro sempre ativa”, completou Daniel Rocha, o “PX”, do Lasanha Crew.

O evento conta ainda com o apoio das secretarias municipais de Obras e Serviços Urbanos e de Comunicação e Tecnologia da Informação, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Guarda Municipal de Americana (GAMA).

SERVIÇO

10º Festival de Rolimã e ExpoCarros Americana

Data: 19 de setembro (sábado)

Horário: A partir das 15h

Local: Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura da Rodoviária de Americana

Entrada Gratuita

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