Hortolândia realiza Parada LGBTQIA+

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Neste feriado da Independência (07/09), não houve desfile cívico em Hortolândia. Apesar da chuva e do tempo frio, cerca de 300 pessoas desfilaram pela bandeira da igualdade, durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+, que teve como ponto de chegada o Centro de Eventos “A Poderosa”, no Jd. Santa Izabel.

O evento foi organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Hortolândia e contou com o apoio da Prefeitura, por meio do Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas da Secretaria de Governo, que auxiliou na infraestrutura, garantindo a segurança dos participantes. O desfile contou ainda com o suporte das equipes de Mobilidade Urbana e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

“Mesmo enfrentando um clima de chuva e frio, o público compareceu para defender a igualdade”, ressaltou a diretora Josiane Crepaldi.

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